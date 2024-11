Eaton : lâ€™intÃ©gration des systÃ¨mes de stockage d’Ã©nergie par batterie dans les installations photovoltaÃ¯ques existantes, un enjeu pour les installateurs

La technologie BESS (systèmes de stockage d’énergie par batterie) associée au photovoltaïque ouvre la voie à de multiples opportunités pour les « pro-sommateurs » produisant et consommant de l’énergie électrique dans leurs habitats. Cette technologie permet le stockage efficace et l’autoconsommation de l’excédent d’énergie autoproduite qui, auparavant, n’aurait été vendu qu’au réseau. De plus, les propriétaires économisent sur leurs factures d’énergie et réduisent leur dépendance vis-à-vis du réseau, tout en favorisant une énergie bas carbone.

« L’intégration de BESS dans les nouvelles installations photovoltaïques offre l’avantage de combiner les technologies les plus récentes, et permet ainsi d’améliorer l’efficacité, la fiabilité et garantir la durabilité, tout en simplifiant la mise en conformité avec la réglementation. Ainsi le champ photovoltaïque et le système de stockage peuvent fonctionner de manière transparente et répondre aux besoins et aux habitudes de consommation d’un ménage. » explique Victor Charvin, Senior Product Manager – Energy transition chez Eaton. Les installeurs font face à une demande croissante d’intégration de BESS dans des installations photovoltaïques existantes. Autour de trois questions Victor Charvin revient sur l’opportunité offerte aux installateurs d’accompagner et de soutenir les pro-sommateurs.

Plein Soleil : Quelles opportunités offre l’intégration d’un BESS dans les installations photovoltaïques existantes ?

Victor Charvin : Les installations photovoltaïques existantes dépourvues de BESS limitent la capacité d’autoconsommation du consommateur à seulement 30 % de l’énergie qu’il produit. En ajoutant un système de stockage par batterie, ce chiffre peut atteindre 70 à 80 %. En couplant les batteries avec un onduleur hybride, l’énergie stockée peut être redistribuée à toutes les charges connectées dans la maison au moment des pics de demande. Une capacité de secours peut être gardée en réserve pour alimenter les charges essentielles en cas de panne de courant. Le BESS peut également présenter des avantages dans les territoires où le réseau est instable, lorsque la batterie peut être configurée uniquement pour la sauvegarde en cas de panne, ce qui permet au propriétaire de continuer à alimenter les charges ou les installations essentielles. Si le consommateur recherche un fonctionnement autonome sur une période plus longue, lors d’une panne de courant ou d’autres problèmes critiques, alors il pourra opter pour un générateur comme alimentation de secours, tel que l’onduleur. Les installateurs ont un véritable pouvoir de conseil et d’assurance auprès des consommateurs. Ces derniers souhaitent le plus souvent économiser sur leurs factures d’énergies, et se tourneront vers leurs installateurs pour avoir des conseils sur le produit répondant le mieux à leurs besoins.

PS : Que fait Eaton pour répondre à cette demande croissante ?

VC : Eaton a récemment lancé le xStorage Hybrid, un nouveau système de stockage d’énergie par batterie spécifiquement pour les applications domestiques et commerciales légères. Il s’agit d’une solution complète permettant aux propriétaires de stocker et d’optimiser la consommation de l’énergie solaire qu’ils produisent eux-mêmes. Le système comprend un onduleur hybride intégré avec deux trackers MPP, ce qui rend inutile l’utilisation d’un onduleur photovoltaïque séparé. Lorsque la consommation d’énergie atteint des sommets, xStorage Hybrid peut aider à absorber l’impact, réduisant ainsi les factures et la nécessité éventuelle d’un raccordement plus important au réseau, avec les dépenses qui en découlent. Également, la famille de produits xComfort IKA SOLAR d’Eaton permet de répondre au besoin d’alimentation en continue en cas de panne. Les installateurs peuvent y retrouver des dispositifs de protection standard pour le côté courant continu (DC) des installations solaires, à installer entre les panneaux photovoltaïques (PV) et l’onduleur idéal pour répondre aux besoins des consommateurs à partir d’une seule et même source.

PS : Comment travailler efficacement avec les anciens systèmes photovoltaïques ?

VC : L’ajout d’un module de stockage d’énergie à un système photovoltaïque existant relié au réseau nécessite une planification minutieuse et la prise en compte de plusieurs facteurs. Il s’agit notamment de la taille du réseau photovoltaïque, de la quantité de stockage d’énergie nécessaire, du type de technologie de batterie utilisée et de la capacité de l’onduleur. Qu’il soit intégré à des installations photovoltaïques nouvelles ou existantes, le système xStorage Hybrid d’Eaton offre une solution BESS de pointe permettant de maximiser le potentiel du photovoltaïque résidentiel en matière de réduction des factures d’énergie, une indépendance énergétique et une contribution au développement durable et à la transition énergétique.