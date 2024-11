Autoconsommation et stockage : Energaia prÃ©sente des solutions pour plus dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique

En 2023, environ 270 000 sites professionnels produisaient et consommaient leur propre énergie, avec une capacité installée en autoconsommation individuelle de 1,3 GW (20% des nouvelles installations photovoltaïques). L’autoconsommation collective progresse aussi, atteignant près de 5 000 projets, dont des copropriétés et des quartiers.

L’autoconsommation en Occitanie, un moteur de la transition énergétique

Deuxième région de France en puissance photovoltaïque installée, l’Occitanie est un terrain fertile pour le développement de l’autoconsommation solaire. Energaia lui fera la part belle ; Deux rendez-vous au programme :

Autoconsommation collective, une nouvelle forme de coopération dans les territoires.

Mercredi 11 décembre, 15.00 – 15.20 / Espace Pitch Pavillon BATIMENT DURABLE, Hall B1

Autoconsommation solaire pour les entreprises, quel gain économique ?

Jeudi 12 décembre, 15.30 – 16.30 / Salle HELIOS, Hall B3

Le stockage, un enjeu clé pour optimiser l’autoconsommation

En parallèle et malgré des coûts élevés – entre 700 et 1 000 €/kWh installés – le prix des batteries baisse, rendant le stockage de plus en plus accessible. Les Régions, telles que l’Occitanie, investissent dans ces solutions pour augmenter leur résilience énergétique. Grâce aux smart grids, l’énergie stockée et consommée est mieux gérée et optimise l’intégration des énergies renouvelables au réseau. Focus lors d’Energaia lors de ces deux événements :