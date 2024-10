De nouvelles vignes solaires Ã  proximitÃ© du lycÃ©e AgroCampus NÃ®mes-Rodilhan Marie Durand

L’AgroCampus Nîmes-Rodilhan, Momsteel et Sun’Agri inaugure leur nouveau dispositif agrivoltaïque dynamique sur vignes le mercredi 23 octobre prochain à 9h30. Une nouvelle expérimentation de nouvelle génération pour optimiser la viticulture au rythme des oscillations des ombrières !

Le département du Gard compte plus de 160 000 hectares de surface agricole. Des exploitations dont la pérennité est aujourd’hui menacée par les effets du changement climatique et l’augmentation des températures, qui impactent déjà les productions et revenus. Les experts du climat prévoient ainsi une hausse des températures d’au moins 2,7°C et une baisse des précipitations d’ici 2050 dans la vallée du Rhône et sur le pourtour méditerranéen. Les viticulteurs d’Occitanie doivent donc s’adapter à cette nouvelle donne climatique dès aujourd’hui pour maintenir leur activité sur leur territoire et à long terme.

Face à ces enjeux, Momsteel et Sun’Agri ont uni leur savoir-faire pour inaugurer ensemble une nouvelle génération d’installations agrivoltaïques dynamiques sur les vignes existantes de l’AgroCampus Marie Durand de Nimes-Rodilhan. Véritable outil de pilotage et de résilience climatique pour les cultures, l’installation agrivoltaïque dynamique préserve la quantité et la qualité de la production viticole de la parcelle face aux stress hydriques et aux aléas climatiques. Fruit de l’ingénierie croisée d’un charpentier (Momsteel) et de Sun’Agri, leader français de l’agrivoltaïsme, ce nouveau prototype intègre :

des optimisations de la structure métallique (conception, construction, production européenne), notamment pour réduire l’impact paysager et l’artificialisation des sols.

des solutions de pilotage technique dernière génération : conception d’un nouveau système anti-grêle et implantation de nouveaux systèmes de trackers

Le site de Rodilhan est composé d’une zone de 750 m² de vignes (cépage Viognier) sous persiennes agrivoltaïques pilotées de façon intelligente pour optimiser la croissance de la plante. Elle est associée à une zone-témoin de 600 m² cultivée de la même manière, qui permettra d’évaluer l’impact du pilotage agronomique des panneaux photovoltaïque sur la vigne. Ce suivi agronomique sera réalisé par l’Institut français de la vigne et du vin (IFV) avec des micro-vinifications pour tenter d’améliorer les profils et arômes du vin blanc et des itinéraires de vinifications variés. Le projet revêt une dimension pédagogique forte : les vignes seront exploitées par les élèves de l’AgroCampus. L’installation permettra à ces futures générations d’agriculteurs d’être sensibilisées aux effets du changement climatique sur les exploitations agricoles d’Occitanie.