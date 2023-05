Eaton lance une nouvelle borne de recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques dÃ©diÃ©e Ã  la recharge multi-utilisateurs

Eaton, spécialiste de la gestion énergétique intelligente, lance une nouvelle borne de recharge pour véhicule électrique AC multi-utilisateurs. La borne de recharge Green Motion Building, disposant d’une puissance de charge allant de 3,7 kW à 22 kW, est disponible en France dès à présent. Conçue pour une répartition de charge statique ou dynamique sur un maximum de 50 bornes, la borne de recharge Eaton Green Motion Building est idéale pour une utilisation sur les sites professionnels, ainsi que sur les sites tertiaires et résidentiels.

La répartition de charge permet de mieux gérer la demande de véhicules électriques en fonction de la capacité disponible de la connexion au réseau électrique. En effet, la répartition de charge statique est basée sur une distribution de puissance fixe prédéfinie, tandis que la répartition de charge dynamique fluctue en fonction du courant maximal disponible. Ces deux formes de répartition de charge garantissent la sécurité, préviennent les pannes de courant et permettent d’ajouter des bornes supplémentaires aux infrastructures de recharge en cas de besoin, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des mises à niveau coûteuses du réseau électrique. La répartition de charge dynamique utilise toute l’énergie disponible, et permet ainsi de réduire le coût de fonctionnement des bornes de recharge tout en améliorant l’expérience utilisateur. Par ailleurs, l’authentification par RFID (identification par radiofréquence) intégrée aux bornes Eaton Green Motion Building peut être utilisée pour limiter l’accès aux seuls utilisateurs authentifiés et attribuer les coûts de recharge à des véhicules prédéfinis.

Selon Quentin Ley, Value Sales Engineer chez Eaton France : « Grâce à ses capacités supérieures de répartition de charge et à l’intégration de la cybersécurité dès sa conception, la borne de recharge Eaton Green Motion Building constitue un choix idéal pour la recharge de véhicules électriques multi-utilisateurs, sans nécessité de procéder à des mises à niveau coûteuses du réseau électrique. Combinée à notre logiciel de gestion de l’énergie des bâtiments (BEMS), la nouvelle borne de recharge s’intègre facilement à un système de gestion des bâtiments, permettant ainsi de préparer les bâtiments à un avenir entièrement électrique.»