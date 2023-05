Energy Observer sera Ã  Cape Town du 12 au 20 juin pour sa grande escale Ã©vÃ¨nementielle en Afrique

Le navire laboratoire, autonome en énergie et plaidoyer pour la transition énergétique, poursuit sa navigation autour du monde pour la 6ème année consécutive. C’est au Cap, en Afrique du Sud, que se tiendra la 80ème escale de son Odyssée, où le bateau sera amarré aux côtés de son village d’exposition pédagogique au V&A Waterfront du 12 au 20 juin. Une escale qui se tiendra dans un contexte particulier, à l’heure où l’énergie est devenue un enjeu clé pour l’Afrique du Sud et l’ensemble du continent.

Acteur économique majeur du continent, l’Afrique du Sud fait face à de multiples enjeux sur le front de l’énergie. Les coupures d’électricité rythment le quotidien du pays et la transition vers un bouquet énergétique moins carboné est autant une question de justice sociale que de santé publique. Le pays – qui s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 – ne manque pourtant pas de potentiel pour développer les énergies renouvelables, ni d’ambition pour accompagner la sortie progressive du charbon, ressource qui reste au cœur du développement économique avec plus de 92 000 emplois tout en demeurant la principale source d’énergie et d’électricité du pays. L’impact social d’une transition énergétique sur les travailleurs directs et indirects demeure donc un enjeu de taille.

Dans ce cadre, lors de la COP26 de Glasgow, la France s’est engagée avec l’Union européenne, le Royaume-Uni, l’Allemagne et les États-Unis à soutenir la transition énergétique juste (Just Energy Transition) pour accélérer la décarbonation de l’économie sud-africaine en accompagnant le pays dans la sortie progressive du charbon, avec trois des axes prioritaires : le secteur énergétique, l’hydrogène vert et celui des véhicules électriques.

Pour une transition énergétique juste

La feuille de route des 17 Objectifs de développement durable dont Energy Observer est premier ambassadeur français illustre ce paradoxe auquel sont confrontés de nombreux pays : comment garantir l’accès à l’électricité à tous, tout en diminuant les émissions de CO2 liées à sa production ? Comment accompagner la sortie du charbon sans risquer une crise économique et sociale ? L’interconnexion profonde entre énergie, développement économique et justice sociale seront donc au cœur du programme de l’escale d’Energy Observer, qui permettra de mobiliser les acteurs majeurs des secteurs de l’énergie, de l’hydrogène et de la mobilité bas carbone ainsi que les institutionnels autour du navire laboratoire, démonstrateur de systèmes énergétiques vertueux pouvant être répliqués à plus grande échelle. Scolaires, universitaires, associations et grand public pourront découvrir les solutions développées à travers le monde qui offrent une perspective positive et concrète sur la transition énergétique, ainsi qu’une production audiovisuelle inédite diffusée en exclusivité dans le village d’exposition durant toute la durée de l’évènement.