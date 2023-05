RÃ©seau Ã©lectrique du futur: EM-Power Europe 2023 prÃ©sente un vaste programme-cadre autour des smart grids et des prosommateurs

Numérique, flexible, intelligent et intégratif : voilà à quoi ressemblera le réseau électrique du futur pour garantir la fiabilité de l’approvisionnement énergétique 24 heures sur 24 grâce aux énergies renouvelables. Pour cela, des technologies et des solutions innovantes sont nécessaires. L’évolution du salon EM-Power Europe montre à quel point ces dernières sont actuellement pertinentes. Par rapport à l’année dernière, 40 % d’exposants en plus présentent des produits et solutions prometteuses pour le nouveau monde de l’énergie. Avec un programme-cadre complet, le salon professionnel international pour la gestion énergétique et les solutions d’énergie en réseau s’adresse à tous les acteurs du secteur. De quoi préparer le réseau du futur avec la numérisation et la flexibilité !

De la mise en réseau intelligente des installations énergétiques décentralisées à l’accroissement de la flexibilité du système énergétique du futur en passant par la gestion du réseau : les 13 et 14 juin, l’EM-Power Europe Conference se penchera sur les principales évolutions et tendances et proposera une plateforme de réseautage internationale aux décideurs du secteur. L’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) organise, par exemple, une session sur les innovations et les nouveaux concepts de marché pour l’intégration des énergies renouvelables. Dans le cadre de cette session, des experts débattront de la manière dont les solutions numériques peuvent induire davantage de flexibilité et dont le cadre légal doit être conçu pour une application à grande échelle. En outre, des entreprises leaders présenteront des technologies et des stratégies permettant de faire avancer durablement la digitalisation du réseau électrique. C’est en effet la condition sine qua non pour atteindre l’objectif de net zéro carbone. La décentralisation avec l’usage accru des ressources énergétiques réparties (Distributed Energy Resources – DER) fait également partie des thèmes principaux de la conférence de cette année. Il s’agit, par exemple, d’intégrer les installations solaires, les batteries de stockage ou les véhicules électriques au réseau électrique. Des experts présenteront leurs meilleures pratiques à ce sujet.

EM-Power Forum : innovations, modèles d’affaires et projets à l’honneur

Les solutions pour le nouveau monde de l’énergie étant multiples, une grande diversité de thèmes attend donc les visiteurs sur l’EM-Power Forum (hall B5, stand B5.630). Il proposera de nombreuses présentations et sessions de meilleures pratiques autour des thèmes et tendances actuels. Des start-ups émergentes inaugureront les trois jours du salon en présentant leurs nouveaux modèles économiques et leurs innovations. Par ailleurs, les finalistes du prix EM-Power AWARD donneront un aperçu de leurs projets et solutions en cours. Différentes conférences, dont celle de la fédération allemande des innovateurs du marché énergétique (bne), mettront aussi en lumière les modalités d’exploitation du potentiel de flexibilité du réseau électrique avec rapidité et efficacité. Dans la même veine, l’association sectorielle européenne smartEn se penchera lors de sa session sur les nouvelles solutions d’optimisation de l’approvisionnement énergétique décentralisé. C’est en effet la clé d’un système énergétique efficace et écoresponsable, auquel les consommateurs peuvent également participer. Dans ce contexte, les communautés énergétiques locales gagnent en importance. Des plateformes régionales d’échange d’électricité aux micro-PPA en passant par le négoce d’énergie de pair à pair, des experts présenteront les nouveaux modèles d’affaires pour le partage de l’énergie lors de l’EM-Power Forum. Autre temps fort du programme : la session des deux initiatives européennes de transition énergétique ETIP Smart Networks for Energy Transition (SNET) et BRIDGE. Ensemble, elles présenteront dix projets H2020 et Horizon Europe mis en œuvre dans le cadre de l’un des plus grands programmes de financement de la recherche et de l’innovation au monde.

Vaste programme pour les distributeurs d’énergie

EM-Power Europe proposera une offre élargie notamment aux distributeurs d’énergie. Ainsi, pour la septième année consécutive, les services municipaux les plus innovants de la région DACH seront récompensés par le prestigieux Energiewende Award. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 juin à partir de 16 h au cours de l’EM-Power Forum. Ses initiateurs sont l’Institut allemand des technologies propres DCTI, The smarter E Europe et EUPD Research.

Qu’ils soient gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, fournisseurs d’énergie ou agrégateurs d’énergies renouvelables, l’Utility Knowledge Exchange leur offrira une plateforme exclusive, loin de l’agitation du salon. « Le principal objectif de l’Utility Knowledge Exchange est de faciliter le réseautage, le partage d’expériences et l’apprentissage mutuel », explique Barbara Pilz, cheffe de projet d’EM-Power Europe. « Cette plateforme offre la possibilité d’échanger ouvertement et sincèrement, au plus haut niveau d’expertise, sur les défis de la transition énergétique au cours de cinq sessions au total et de chercher ensemble des solutions. » Afin d’offrir suffisamment d’espace pour des échanges approfondis, l’accès est limité et nécessite une inscription préalable.

EM-Power Europe et les salons parallèles, Intersolar Europe, ees Europe et Power2Drive Europe, auront lieu du 14 au 16 juin 2023 dans le cadre de la plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie The smarter E Europe à la Messe München.