Et Nclave devint TrinaTracker

Afin d’exploiter pleinement et de renforcer l’influence de la marque Trina Solar et d’apporter un meilleur service et une plus grande valeur ajoutée aux clients mondiaux, Trina Solar impose sa marque mondiale TrinaTrackeren lieu et place de Nclave pour ses activités de suivi, ainsi que l’intégration et la mise à niveau de ses activités système et canaux.

En mai 2018, Trina Solar a acquis une participation de 51% dans Nclave, un fournisseur de trackers solaires bien connu. Trina Solar a acquis la participation restante de 49% en juillet de cette année. Après l’acquisition, Nclave est devenue une filiale à 100% de Trina Solar. Il s’agissait de la première fusion et acquisition réussies d’une société de trackers à l’étranger par une société photovoltaïque chinoise.

TrinaTracker : Vanguard et Agile

Dans le cadre du plan de renouvellement de la marque, Trina Solar renouvellera le nom de marque “Nclave”, en changeant le nom de marque en “TrinaTracker”. Dans le même temps, les noms de marque des produits des séries SP160 et SP240 sous la marque commerciale d’origine Nclave seront respectivement remplacés par Vanguard et Agile. La production mondiale d’énergie photovoltaïque évolue vers une plus grande efficacité et de meilleurs prix. Grâce à la combinaison de trackers et de modules à très haute puissance, la capacité de production peut être considérablement augmentée tandis que le coût horaire par kilowatt d’électricité peut être réduit pour augmenter les revenus des centrales photovoltaïques. En tant que composant central de la solution énergétique intelligente totale de Trina Solar, le système de suivi est une mesure stratégique importante orientée vers la création de valeur client. La nouvelle marque commerciale et les noms de marques de produits reflètent pleinement la motivation et la détermination de Trina Solar à fournir des solutions dans le secteur des trackers. “TrinaTracker” tirera parti des avantages de Nclave dans la recherche et le développement, la conception, les produits et le réseau mondial de services, et insufflera les atouts de Trina en matière d’innovation, de fiabilité et de financement de premier plan; “Vanguard” est un tracker à une seule rangée, et continuera à se développer; “Agile” est un tracker à deux rangées, dans le but d’être plus sûr et plus rapide.

Cohérence d’une marque mondiale

À partir de maintenant, Trina Solar utilisera le nouveau nom de marque commerciale et les noms de marque de produit à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, et le nom de marque d’origine de l’entreprise de suivi et les noms de marque de produit sous la marque Nclave cesseront d’être utilisés. Après le changement de nom, Trina Solar reprendra les services après-vente du Nclave d’origine. Gao Jifan, Président de Trina Solar, a déclaré: “L’innovation, l’image de marque et l’internationalisation sont les trois stratégies de développement importantes de Trina Solar. Le changement et l’amélioration de la marque commerciale du tracker peuvent améliorer la cohérence et l’efficacité de la marque mondiale, qui n’est pas seulement propice au développement de l’activité de suivi de la société, mais également propice à la création d’une meilleure expérience client. Après le renouvellement de la marque, Trina Solar continuera à offrir un service d’excellence à nos clients au niveau professionnel. ” Après plus de 20 ans de développement, Trina Solar est passé d’un fournisseur de modules photovoltaïques de premier ordre à un fournisseur mondial de solutions d’énergie photovoltaïque intelligente totale, dont l’activité couvre les produits photovoltaïques, les systèmes photovoltaïques, l’énergie intelligente et d’autres solutions à valeur ajoutée. Avec la vision de «mener la révolution énergétique mondiale avec des solutions d’énergie photovoltaïque intelligentes à faible coût et de grande valeur», Trina Solar a apporté l’énergie solaire aux consommateurs, un avantage pour l’environnement et l’humanité.