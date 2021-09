BaromÃ¨tre QUALITâ€™EnR : 96 % des FranÃ§ais encouragent le dÃ©veloppement des filiÃ¨res EnR

À l’occasion de son 15ème anniversaire, QUALIT’EnR publie la 10ème édition du baromètre « les Français et les EnR », en partenariat avec l’institut d’études Opinion Way. Cette étude analyse les comportements et opinions des Français à propos des énergies renouvelables en général mais aussi l’équipement des foyers. Elle met en lumière l’appétence des Français pour les installations utilisant les énergies renouvelables – en progression de 12 points depuis 2017 et plus globalement leur perception des énergies renouvelables qui reste très bonne.

Première conclusion de l’étude : les EnR sont toujours plebiscitées par les français. 86 % les trouvent respectueuses de l’environnement, 84 % qu’elles favorisent notre indépendance énergétique et 96 % d’entre eux encouragent le développement des filières EnR. En matière d’installation EnR,

chaque région à sa préférence. Si l’Occitanie en pince pour le chauffe-eau thermodynamique (90 %), la région PACA privilgéie les panneaux photovoltaïques (87 %). Deuxième conclusion de l’étude : les Français ont toute confiance dans les équipements utilisant les EnR et notamment les systèmes solaires combinés à 77%.

Troisième et dernière conclusion : les Français considèrent les équipements utilisant les EnR comme un critère de choix :

Forte augmentation des personnes disposant d’au moins un équipement utilisant les EnR en France : 44 %, soit +3 points v. baromètre 2019 et +12 points v. 2017

· Augmentation significative des personnes envisageant l’achat d’un équipement utilisant les EnR : 32 %, soit + 7 points v. baromètre par 2019

· En outre :

8 Français sur 10 déclarent accorder plus d’importance à la performance énergétique de leur logement qu’il y a 5 ans

Enfin, 77 % estiment que les EnR pourraient être un critère de choix pour leur futur logement. Les EnR pour valoriser le foncier bâti, comme une évidence…

