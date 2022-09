5ème édition de l’université de l’autoconsommation photovoltaïque des 20 & 21 septembre 2022 : il est temps de s’inscrire !

Enerplan organise les 20 et 21 septembre prochain à l’espace Saint-Martin, à Paris, la 5ème Université dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque. Avec la crise énergétique que subit la France, l’autoconsommation PV va devenir un pilier de la souveraineté énergétique du pays qui permet de s’affranchir en partie de la folle envolée des prix sur le marché. Cet évènement vise à accélérer fortement son développement, partout et pour tous, pour de nombreux usages.

Pour cette 5ème édition, Enerplan s’attend à une forte participation en présentiel, afin de profiter de moments d’échanges et de convivialité avec l’ensemble des participants. Il sera également possible de suivre l’évènement à distance. Comme l’an passé, l’événement se déroulera sur deux jours, avec la première journée en plénière pour aborder des thématiques prospectives et la deuxième journée consacrée à des thématiques opérationnelles.

· 20 septembre : PLÉNIÈRE

La première journée en plénière sera organisée autour de tables rondes pour aborder des thématiques stratégiques : le plan National d’Autoconsommation PV Enerplan; le marché dans un contexte de crise énergétique, avec RepowerEU ; PV & Electromobilité ; une table ronde autour des communautés locales d’Energie ; et un point pilotage, flexibilité et stockage.

· 21 septembre : SESSIONS INTERACTIVES

La deuxième journée sera consacrée à des sessions sur des thématiques opérationnelles, orientées “métiers” et “bénéficiaires”.

www.universite-autoconsopv.fr/inscription/