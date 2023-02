Duke Energy commence l’exploitation de la plus grande centrale solaire de l’Idaho

Duke Energy Sustainable Solutions a annoncé aujourd’hui la mise en service commercial du projet Jackpot Solar de 120 mégawatts (MW) dans le comté de Twin Falls, dans l’Idaho. Le solaire made in US !

Il s’agit du premier projet d’énergie renouvelable à grande échelle de Duke Energy dans l’État et de la plus grande installation solaire en exploitation dans l’Idaho. Il fournira de l’énergie à Idaho Power dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité de 20 ans. D’une capacité de 120 mégawatts, la centrale produira annuellement suffisamment d’électricité pour répondre aux besoins énergétiques d’environ 24 000 foyers.

“Entrer sur le marché solaire de l’Idaho avec un projet renouvelable aussi important est très excitant pour Duke Energy”, a déclaré Chris Fallon, président de Duke Energy Sustainable Solutions. “Jackpot Solar contribuera à renforcer la diversité énergétique dans l’État et apportera des avantages économiques supplémentaires à l’État et au comté de Twin Falls, tout en soutenant les objectifs d’énergie propre d’Idaho Power.”

Jackpot Solar soutiendra Idaho Power vers son objectif Clean Today, Cleaner Tomorrow de fournir 100% d’énergie propre d’ici 2045. “Ce projet poursuit notre engagement en faveur de l’énergie propre tout en nous aidant à répondre au besoin croissant de nouvelles ressources pour nous assurer que nous pouvons fournir une électricité fiable et abordable à nos clients”, a déclaré Adam Richins, vice-président senior et COO d’Idaho Power. SOLV Energy a terminé l’ingénierie et la construction du projet, qui est situé sur 952 acres ruraux au sud de la ville de Twin Falls. Duke Energy Sustainable Solutions sera propriétaire et exploitant du projet.

Le projet a employé environ 200 travailleurs au plus fort de la construction. Outre les avantages économiques indirects qui accompagnent le développement de projets solaires, tels que l’augmentation des dépenses locales dans les secteurs des services et de la construction, l’installation Jackpot Solar aura également un impact économique positif sur la communauté locale en fournissant des recettes fiscales importantes au district scolaire de Filer Consolidated. De plus, la Duke Energy Foundation a accordé une subvention de 15 000 $ à la Shoshone Basin Rangeland Fire Protection Association pour soutenir les efforts de l’organisation visant à améliorer la sécurité des citoyens dans les zones rurales du comté de Twin Falls, dans l’Idaho.