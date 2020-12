DualSun/Enphase Energy : 1erpanneau solaire PV avec micro-onduleur directement intÃ©grÃ© par un fabricant franÃ§ais

DualSun, fabricant français de panneaux solaires et Enphase Energy, constructeur américain de micro-onduleurs fusionnent leurs savoir-faire techniques pour proposer dès cet automne 2020 un panneau photovoltaïque tout-en-un : le FLASH AC Black ! Grâce à ce panneau photovoltaïque unique, les projets d’autoconsommation deviennent encore plus simples à poser et donc plus accessibles.

Depuis 10 ans, la société DualSun innove en France pour fabriquer des panneaux solaires performants et durables afin de rendre les bâtiments plus autonomes en énergie. Elle s’est d’ailleurs vue décerner en juin 2020 le prestigieux label « Vitrine Industrie du Futur » par l’Alliance Industrie du Futur. Ce label récompense les industriels les plus engagés dans leur transformation, symbole de dynamisme et de compétitivité. La société prouve une nouvelle fois sa volonté de favoriser le développement de l’énergie solaire et de simplifier son accès avec ce nouveau panneau photovoltaïque FLASH AC qui sera pré-équipé en usine d’un micro-onduleur Enphase IQ7 compatible avec l’ensemble des produits Enphase IQ (Enphase Q cable, la passerelle IQ Envoy et l’application Enphase Enlighten).

Installations plus rapides, logistique simplifiée

Ce panneau DualSun FLASH AC délivrera directement du courant alternatif, là où les panneaux photovoltaïques du marché produisent du courant continu qui doit ensuite être transformé pour pouvoir alimenter les équipements de la maison. Les multiples avantages du panneau FLASH AC de DualSun :

Installations plus rapides

La pré-intégration en usine du micro onduleur IQ7 d’Enphase en face arrière du panneau DualSun FLASH Black, permet de réduire considérablement le temps de pose d’une installation solaire afin de rendre le système Plug and Play.

En moyenne le temps d’installation des panneaux sera réduit de 20 à 40% grâce à la simplification des procédés de pose et la diminution du risque d’erreur de raccordement.

· Approvisionnement et logistique simplifiés

La diminution du nombre de produits à commander, à tenir en stock et à préparer pour un chantier permet un gain de l’ordre de 10 à 12% au niveau logistique et approvisionnement pour les installateurs de panneaux solaires.

Une main d’œuvre opérationnelle plus rapidement et des installations de meilleure qualité

En éliminant un nombre considérable de tâches dans le procédé d’installation des panneaux en toiture, la main d’œuvre est opérationnelle plus rapidement et la probabilité d’un défaut sur une installation s’en trouve diminuée d’autant. Un avantage indéniable pour les installateurs de panneaux solaires, mais aussi pour leurs clients

Une compatibilité avec les principaux systèmes de pose du marché

Sous ETN, avec le système GSE IN-ROOF SYSTEM notamment.

Distribution exclusive via NED

D’après Jérôme Mouterde, PDG de DualSun : « Ce produit est plus simple et plus rapide à installer : le panneau FLASH AC Black est la solution idéale pour passer à l’énergie solaire simplement pour tous les professionnels qui souhaitent se lancer dans le solaire ! » DualSun a confié la distribution exclusive de cette innovation à son partenaire NED [Nouvelles Energies Distribution], expert français de la distribution de solutions en énergies renouvelables et de l’accompagnement des professionnels de ce secteur depuis 2013. « Ce produit est un gain de temps pour mes clients, car il n’y a qu’un seul produit à acheter et à poser ce qui leur permet d’éviter les erreurs. Les micro-onduleurs Enphase Energy sont parfaitement adaptés pour ce produit parce qu’ils sont très fiables et ils bénéficient d’une importante garantie » explique Jérôme Rouch, Président de la société NED [Nouvelles Energies Distribution].