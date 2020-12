LG Mono X Plus : Un module conÃ§u pour les projets commerciaux et tertiaires en France

Après l’annonce de l’augmentation du guichet unique de 100 à 500kW, le spécialiste de l’électronique et du solaire LG Electronics enrichit son offre avec les nouveaux modules Mono X Plus. Acteur dynamique dans le segment résidentiel avec sa gamme NeON2 (370N1C-N5 et 21,4 % de rendement module) et sa gamme NeON R 375Q1C-V5 et 22 %, LG met sur le marché ces nouveaux modules spécialement conçus pour des projets dépassant les 100 KWc et d’une puissance de 370 à 450 Wc. LG met ainsi en lumière la qualité de ses modules solaires destinés aussi bien aux installations agricoles, commerciales ou tertiaires et offre à ses clients une garantie de performance linéaire d’au moins 87,9 % après 25 ans.

Plus de performance et de qualité pour un meilleur rendement

Spécialement développée pour être utilisée dans de grands projets solaires, la série Mono X offre des rendements élevés sur le long terme, et garantit la longévité de ses modules. Les panneaux solaires Mono X Plus sont disponibles en deux versions : la première, comptant 120 demi-cellules, atteint une puissance de 370 watts, la seconde de 144 demi-cellules produit 450 watts.

L’installation de demi-cellules sur le module permet une absorption optimale de la lumière afin de générer un rendement maximal. Le verre HTAR (Haute transmission de lumière avec taitement anti-reflet) utilisé limite la réflexion et assure une puissance de sortie supérieure de cinq watts à celle des panneaux solaires classiques.

Effet positif sur le BOS

Afin de garantir que les modules puissent résister à des conditions extrêmes lorsqu’ils sont utilisés en plein air, ils sont non seulement soumis à des tests rigoureux, mais conçus pour être à la fois légers et résistants. Ainsi, malgré leur poids, les modules de la gamme Mono X Plus peuvent supporter une charge maximale de 5 400 Pascal sur la face avant. Le rendement élevé combiné à leur taille et aux coûts d’installation réduits ont un effet très positif sur le BOS (coûts du système) et diminuent les coûts de production de l’énergie solaire, ce qui est idéal pour une utilisation dans des projets de grande ampleur. « Offrir aux clients professionnels une technologie photovoltaïque de haute qualité, durable et performante qui répond entièrement à leurs besoins est un pilier de notre business model », explique Michael Harre, vice-président EU Solar Group de LG Electronics. « Avec le LG Mono X Plus, nous lançons sur le marché un module haut de gamme qui garantit que même les projets d’envergure basés sur des panneaux solaires de haute qualité peuvent être rentables ».