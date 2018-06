DualSun/Daikin : une alliance pour dÃ©velopper un nouveau concept de maisons autonomes en Ã©nergie

DualSun, start-up française spécialiste du solaire hybride créée en 2010, vient de nouer un partenariat avec le groupe industriel Daikin, leader mondial sur le marché du CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation), pour proposer un nouveau standard dans l’habitat, capable d’associer respect de l’environnement, autonomie énergétique et accessibilité financière.

Dualsun/Daikin: une même vision partagée pour la maison du futur

30 % de la consommation énergétique dans le monde émane de l’habitat et des bâtiments. Un chiffre significatif qui alerte l’opinion et prouve l’urgence de lancer un nouveau terreau d’innovations pour créer des équipements moins énergivores. Nantie de huit années d’expérience, la société DualSun propose une offre de panneaux solaires hybrides intelligents fournissant simultanément de l’électricité (principe du photovoltaïque) et de l’eau chaude sanitaire pour répondre aux besoins de l’habitat et des bâtiments.

La technologie DualSun permet de produire trois fois plus d’énergie que des panneaux photovoltaïques standard. Déjà détendeur de 5 brevets d’innovation, la startup française DualSun issue du réseau French Fab de BPI France, ne cesse d’évoluer pour adapter son offre à la réalité du terrain et aux exigences de la règlementation pour bâtir les fondations pérennes de la maison de demain.

Dans cette perspective, la société DualSun a scellé une alliance avec le groupe Daikin, leader mondial sur le marché du génie climatique, pour développer une offre commune d’équipement intelligent au service de la maison du futur :

la maison énergétiquement autonome. « Le groupe Daikin, précurseur de nombreuses technologies sur ses différents segments de marché, a inscrit l’innovation dans son ADN. Souhaitant enrichir son offre de solutions multi-énergie, Daikin s’est intéressée à la solution DualSun, car répondant en tout point à nos attentes » indique Frédéric Minckes, Manager de la division chauffage de Daikin France.

ECH2O Sun, la nouvelle offre multi-énergie

Ce partenariat entre Daikin et Dualsun a permis le développement rapide d’une offre optimisée pour le concept de maison autonome. Cette solution, commercialisée directement par Daikin, portera le nom de Daikin ECH2O Sun. « Après 8 ans et plus de 800 installations, nous avons démontré la pertinence de notre technologie, laquelle a été reconnue par le groupe Daikin. Ce partenariat va nous permettre de frapper plus large, et monter d’un cran dans cette ambition affichée depuis le départ de cette aventure : rendre toutes les maisons du monde autonomes en énergie » indique Jérôme Mouterde, directeur de DualSun.

En combinant les avantages de la technologie Daikin (cuve de production d’eau chaude, chauffe-eau thermodynamique, pompes à chaleur et chaudières gaz ou fioul à condensation) aux atouts des panneaux hybrides DualSun, les bénéfices sont décuplés ! L’offre Daikin ECH2O Sun comprend l’association de générateurs Daikin, à une cuve de production en semi-instantanée d’eau chaude sanitaire Daikin, lesquels sont reliés à des panneaux solaires hybrides DualSun.

La maison équipée de cette solution innovante pourra produire autant d’énergie que nécessaire pour fournir de l’eau chaude sanitaire, de l’électricité, du chauffage l’hiver et du rafraîchissement l’été (avec un générateur de type pompe à chaleur réversible), sans autre énergie supplémentaire. Cette production locale repose sur l’utilisation d’une énergie renouvelable, présente en abondance et gratuitement : le solaire. Elle peut employer jusqu’à deux énergies renouvelables en cas d’installation de pompe à chaleur fonctionnant principalement grâce à l’air, pour davantage d’économies.

Baisse des factures garanties

Les panneaux DualSun fournissent à la fois de l’électricité (photovoltaïque) et de l’eau chaude sanitaire, avec un rendement jusqu’à 3 fois plus important que celui de panneaux photovoltaïques standards. L’offre Daikin ECH2O Sun garantit la baisse des factures d’énergie pour l’utilisateur final, la réduction des émissions de CO2 et le respect de l’environnement. Mariant des technologies à forte efficacité, elle est la caution d’une installation de qualité et performante dans la durée. En outre, ce système s’installe très facilement, permettant de réduire significativement le temps de pose.

De premières installations prometteuses avec 80% de la production utilisée

Depuis le démarrage de la collaboration entre DualSun et Daikin, de premiers chantiers ont pu être lancés en France. « Au sein de la société Anéo, nous avons été rapidement convaincus par les caractéristiques techniques de l’offre Daikin

ECH2O Sun, ses nombreux atouts en termes de performances énergétiques et de simplicité d’installation. La pompe à chaleur Daikin Altherma se retrouve au carrefour de toutes les énergies de la maison. Le stockage de l’énergie thermique, produit par les panneaux photovoltaïques hybrides, est contenu dans le ballon de stockage d’eau technique de la pompe à chaleur qui sert à la production d’eau chaude sanitaire et au chauffage du plancher chauffant de la maison ainsi que le chauffage de la nouvelle piscine du client.

80% de la production générée par les panneaux est utilisée pour répondre à tous les besoins énergétiques de la maison. Les 20 % restants sont revendus au fournisseur d’électricité. La maison assure donc son autoconsommation. Anéo installe cette solution plurifonctionnelle depuis 2016 en construction neuve et dans le cadre de projets de rénovation en Languedoc-Roussillon. Les retours sont très positifs. », explique Philippe GSCHWIND, co-gérant associé de la société Anéo.

Encadré

Étude de cas à Marseille Autoconsommation

Caractéristiques de l’installation

 Besoins : Maison de 4 personnes

 Nombre de panneaux : 4 panneaux hybrides soit 10m², orientation sud, inclinaison 30°

 Système ECH2O SUN : Utilisation de l’eau chaude dans la maison avec générateur Daikin en appoint

 Système photovoltaïque : Autoconsommation de l’électricité

Résultats : ECH 2 O SUN fait baisser la consommation énergétique de votre maison de 63% soit une économie réalisée sur 25 ans de 20 460 € en tenant compte de l’Evolution du prix de l’électricité de +3%/an. Source ADEME.

