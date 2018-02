DualSun sera Ã  Enerj-Meeting et au MIPIM pour prÃ©senter son panneau solaire 2 en 1

Grosse séquence d’opérations promotionnelles pour DualSun ! Afin de poursuivre le développement de sa technologie sur le marché de la construction et de la rénovation, l’entreprise provençale sera présente le 8 mars à la journée Enerj-Meeting à Paris au Palais Brongniart, stand n°33 ainsi qu’au MIPIM à Cannes du 13 au 16 mars, Stand P-1.C81.

DualSun a l’ambition de rendre les bâtiments dans lesquels nous vivons autonomes en énergie par la production locale de chaleur et d’électricité. La startup industrielle basée à Marseille a conçu le premier panneau solaire hybride certifié au monde qui fournit à la fois de l’électricité et de l’eau chaude. Fabriqué en France et breveté à l’international, son rendement inédit permet de produire 3 fois plus d’énergie qu’un panneau photovoltaïque standard.

DualSun est une solution performante et compétitive pour les propriétaires des bâtiments puisqu’elle permet de réduire la consommation des bâtiments et parallèlement leurs factures énergétiques. La société compte aujourd’hui plus de 700 installations DualSun dont le siège social de Bouygues Construction, 3 piscines municipales et un lycée BEPOS. Pour rencontrer DualSun, rendez-vous le 8 mars à Paris et du 13 au 16 mars à Cannes !

