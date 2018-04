DualSun se dÃ©ploie sous le soleil de La RÃ©union en partenariat avec SOLAMI

DualSun avec son panneau solaire mixte à la fois photovoltaïque et thermique arrive sur le marché Réunionnais. L’entreprise sera présentée le 28 avril prochain au Salon de la Maison 2018 par SOLAMI, son distributeur local. Une nouvelle étape du développement commercial de la société provençale

Dotée d’un ensoleillement excellent mais complètement isolée dans l’océan indien, l’île de La Réunion doit faire face à une demande électrique très forte sans pour autant être reliée à aucun réseau continental. Elle doit de ce fait produire elle-même l’intégralité de son énergie, et l’électricité solaire est en ce sens toute indiquée. Alors que 70% de l’électricité consommée est encore issue du charbon ou du fioul, la conversion au solaire permet de réduire massivement la dépendance aux énergies fossiles tout en réduisant les factures.

Un rendement trois fois plus efficace

Pour DualSun, se déployer sur l’île de La Réunion c’est permettre à chacun de produire et de consommer localement son électricité en plus de son eau chaude d’une façon pérenne et responsable. DualSun, start-up industrielle créée en 2010 par Jérôme Mouterde et Laetitia Brottier a développé un panneau solaire hybride 100% designed in Provence qui allie énergie photovoltaïque et énergie thermique. Avec un rendement trois fois plus efficace comparé à des panneaux photovoltaïques classiques sur une même surface, le panneau hybride DualSun s’impose de plus en plus comme acteur incontournable de l’habitat moderne.

Produit intelligent, fiable et compétitif capable de s’adapter à une multitude d’applications pour la maison, pour la piscine etc., le panneau mixte DualSun a été introduit avec succès : d’abord en France puis en Belgique, en Suisse ou en Italie. DualSun poursuit son développement commercial en franchissant les océans. Pour accompagner son développement à La Réunion, DualSun s’appuie sur SOLAMI, acteur de premier plan sur le marché réunionnais, spécialisé dans les chauffe-eau solaires individuels et collectifs. SOLAMI est une PME familiale fondée en 1999 qui commercialise et installe des produits DAK INDUSTRIES fabriqués à La Réunion et qui bénéficient du label « Nou la fé ».

Dualsun: une entreprise qui offre des garanties

En recherche permanente de produits innovants qui permettent de réaliser des économies d’énergie, SOLAMI devient distributeur officiel DualSun sur l’île de La Réunion. « L’entreprise SOLAMI, basée à l’ile de La Réunion est un acteur référent dans le solaire thermique depuis de nombreuses années. Notre choix s’est porté sur cette entreprise qui offre les garanties nécessaires au projet et à notre développement », Jérôme Mouterde, Directeur Général de DualSun.

