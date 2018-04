ConfÃ©rence Solaire photovoltaÃ¯que & bÃ¢timent : la diversitÃ© des possibles le 23 mai 2018 – ENSA Paris-Val de Seine

Organisée par l’INES, la Conférence Solaire photovoltaïque & bâtiment : la diversité des possibles se déroulera le 23 mai procgain dans le cadre de l’ENSA Paris-Val de Seine. Ce colloque permettra d’échanger sur les solutions disponibles, les retours d’expériences de plusieurs acteurs du domaine, ainsi que sur les obstacles encore constatés. Avec la participation de : Bouygues, Vinci, Créon Architectes, Cabinet Jacques Ferrier architecture, Eternit, Issol, Soprema, Sunpartner, Onyxsolar, Imerys, DGEC, ADEME, CSTB… et beaucoup d’autres acteurs. Au programme:

► Une croissance exponentielle

► Les solutions actuelles et les innovations

► Retours d’expérience

► Table ronde

Les progrès incessants et les baisses de prix régulières placent le solaire photovoltaïque au cœur de la transition énergétique, via des centrales de puissance ou de manière décentralisée en lien avec le bâti. Comme vient de déclarer le Secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu lors du lancement du Groupe de Travail Solaire, l’enjeu est maintenant à la massification des usages, tout en respectant les paysages et l’architecture. Les développements récents se traduisent par une diversification des produits et des modes d’intégration apportant des esthétiques variées. Un nouvel eccléctisme à découvrir tout au long de cette journée…

Plus d’infos…