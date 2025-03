Dualsun renforce sa gamme hybride et prÃ©sente 2 exclusivitÃ©s au salon BePositive

À l’heure du S21 et des instabilités tarifaires & réglementaires, le gain en autonomie des installations devient crucial. Dualsun accélère son innovation et enrichit sa gamme hybride avec deux innovations de rupture présentées sur le salon BePositive. Les objectifs ? Rentabiliser davantage son installation solaire et permettre au particulier de réduire sa dépendance au réseau électrique en améliorant la couverture des deux principaux postes énergétiques du logement :

L’eau chaude avec le lancement du premier ballon intelligent capable d’adapter sa résistance électrique à la météo et aux besoins du foyer, optimisant ainsi la production d’eau chaude d’un panneau hybride SPRING (dès le printemps 2025).

Le chauffage avec le déploiement d’une solution de solarothermie (ou géothermie solaire) couplée à une pompe à chaleur pour produire de la chaleur renouvelable (dès l’hiver 2025).

Informations pratiques

Salon BePositive

Dualsun Hall 3.1 – Stand E24

du 25 au 27 mars 2025 – EUREXPO LYON