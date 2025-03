MickaÃ«l Godet, un nouveau visage Ã  la tÃªte de Krannich Solar France

Krannich Solar France annonce la nomination de Michaël Godet au poste de Directeur Général de l’entreprise, depuis le début du mois de février. Fort de huit années d’expérience dans le secteur de l’énergie solaire, Michaël Godet a précédemment occupé le poste de directeur général adjoint chez Voltec Solar, fabricant français de panneaux photovoltaïques installé en Alsace.

Ce passionné d’énergie solaire possède également une solide expérience du métier d’installateur acquise chez Enerios, entreprise spécialisée dans l’accompagnement de projets solaires auprès de professionnels et de collectivités. Michaël Godet a également servi en tant que président de l’association Cap à l’Est et est membre du conseil d’administration d’Enerplan, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire.

« Je suis honoré de rejoindre Krannich Solar France en cette année spéciale où le groupe célèbre son 30ème anniversaire. Je suis enthousiaste à l’idée de collaborer avec une équipe dédiée à la promotion de l’énergie solaire en France », confie Michaël Godet. « Mes expériences chez Voltec Solar et Enerios m’ont permis de comprendre les besoins spécifiques de nos clients et l’importance de fournir des produits de haute qualité, un support technique réactif et des services personnalisés. Je suis déterminé à renforcer notre position sur le marché en étant proche et au service de nos clients. Krannich Solar France est forte de 17 ans d’expérience, au service des clients et je suis ravi de rejoindre cette équipe dynamique, compétente et motivée à relever les futurs défis qui s’offrent à cette filiale d’un groupe à la présence internationale » conclut-il.

L’équipe Krannich Solar France sera présente au salon BePositive la semaine prochaine à Eurexpo Lyon. Stand 3.1G18.