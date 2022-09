Annick Julia, nouveau visage de la direction générale du pôle S2E2

S2E2, pôle de compétitivité européen dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants dans le domaine des énergies, ouvre une nouvelle page de son histoire et accueille sa nouvelle Directrice Générale, Annick Julia, depuis le 22 août 2022. Son objectif : mettre ses valeurs au service de sa mission.

« Je suis réellement ravie d’intégrer le pôle de compétitivité S2E2 et son équipe ! » L’enthousiasme d’Annick Julia n’est pas feint. Forte de son expérience et de sa connaissance de l’écosystème tourangeau, la nouvelle directrice de S aura pour mission de mener à bien la réorientation de la stratégie du pôle présidé par Eric EBeaujean, Directeur régional Enedis Centre-Val de Loire. En s’appuyant sur la dynamique historique du Pôle, cette stratégie sera consolidée en octobre 2022, en vue de l’appel à candidature pour la cinquième phase de labellisation des pôles de compétitivité.

Cette stratégie aura notamment pour objectifs de renforcer l’action des pôles au niveau européen et continuer à faire émerger des projets collaboratifs innovants dans les filières industrielles et les technologies de pointe. Elle s’inscrit dans l’objectif du plan d’investissement France 2030 de bâtir une France et une Europe industrielles, décarbonées, souveraines et innovantes.

Annick Julia a démarré sa carrière en 1997 dans le conseil en formation et recrutement, au sein de CAP Emploi. Elle a rejoint la CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) en 2002, en tant que Chargée des relations entreprises. Depuis 2009, Annick Julia était Directrice du CREPI Touraine (Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion), véritable acteur social dans le paysage tourangeau. La nouvelle Directrice Générale pourra compter sur toute l’équipe d’experts du pôle de compétitivité, qui comptent bien accompagner de leur savoir-faire, la consolidation et le développement de projets structurants.

« L’engagement du pôle depuis 17 ans sur des sujets toujours on ne peut plus d’actualité, ses valeurs d’excellence et son principe même de travail en collaboration ne font que renforcer mon enthousiasme à promouvoir l’innovation et la coopération avec toute les parties prenantes sur nos domaines d’activité. C’est une mission de sens qui trouve écho à mes valeurs ! » reconnaît-elle.