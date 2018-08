Dualsun, le solaire dans sa version Ã  la fois photovoltaÃ¯que et thermique

Une jolie maison de lotissement avec piscine située à Cabriès en Région PACA. Cinq personnes logent en ce lieu plein de charme. Construite de plain pied et entourée d’un jardin et d’une piscine, l’habitation offre une belle surface de toiture parfaitement bien exposée pour y mettre des panneaux solaires. Technophile et volontiers écolo, M.Calvet, docteur en génie chimique et propriétaire de la masure, aime joindre les actes à la parole. « Ce qui nous a motivé à passer à l’énergie solaire c’était de réduire notre empreinte carbone dans toutes les activités de la maison. C’est pourquoi nous avons remplacé toutes les fenêtres de la maison en double vitrage, installé une véranda au sud pour bénéficier d’un apport solaire pendant l’hiver, nous avons également réalisé une isolation extérieure côté couchage et enfin a installé des panneaux solaires DualSun car je cherchais à récupérer l’énergie solaire et la valoriser pour faire de l’eau chaude et aussi de l’électricité. L’installation a été réalisée en 2 jours et s’est très bien passée. Le côté esthétique est important car on ne voit aucune canalisation, c’est aussi ce qui nous a plu ».

Cette installation DualSun réalisée en mars 2017 permet à cette famille de 5 personnes de produire de l’eau chaude sanitaire, de l’électricité et de chauffer la piscine ! « De avril 2017 à mars 2018, l’énergie globale produite a été conforme aux prédictions : 4193 kWh d’électricité, 2037 kWh en Eau Chaude Sanitaire (ECS) et 2503 kWh pour la piscine ; soit plus de 8700kWh d’énergie produite grâce au solaire sur un an avec 12 panneaux PV/Th. L’ECS a été 100% solaire de mi-mai à fin septembre et la température de la piscine a été supérieure à 28°C durant cette même période » confirme le docteur en génie chimique. Comme quoi le solaire, ça marché !

Encadré

Caractéristiques techniques de l’installation

Nombre de panneaux solaires : 12 panneaux solaires hybrides DualSun Wave

Puissance : 3kWc + 4,5kWth

Application thermique : Eau chaude sanitaire, préchauffage de la piscine

Caractéristiques maison : Maison de 5 personnes avec piscine

Installation sur toiture : Intégration en toiture (système EASYROOF)

Système thermique : Ballon 300L avec appoint gaz

Système photovoltaïque : Micro onduleur Enphase, vente totale de l’électricité