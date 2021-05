REC Group lance sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de panneaux solaires REC Alpha

L’élégante nouvelle série REC Alpha Pure Black, dotée d’une disposition innovante sans espace des cellules et sans plomb, atteint une puissance de 405 Wp. Beau et efficace !

REC Group, fleuron de l’industrie solaire basé en Norvège, vient de lancer son nouveau panneau solaire REC Alpha Pure Black. Sans plomb et offrant une puissance nominale nettement supérieure, ce nouveau modèle marque une avancée majeure du panneau REC Alpha, lancé en 2019 et maintes fois primé. La production du REC Alpha Pure Black débutera en juin 2021 au sein du site de fabrication entièrement automatisé de REC à Singapour, et les premières livraisons sont prévues en juillet.

Gain de puissance considérable

Doté de demi-cellules à hétérojonction contiguës, l’une des technologies les plus avancées au monde, le panneau REC Alpha Pure Black offre jusqu’à 405 Wc de puissance. Avec 219 watts/m², soit l’une des densités de puissance les plus élevées du marché, il permet aux particuliers et aux professionnels de profiter d’une exploitation optimale de l’espace et d’économies encore plus importantes sur leurs factures d’électricité. Le REC Alpha Pure Black bénéficie de la conception REC à double panneau et de la technologie brevetée à cellules et boîtier de raccordement compartimentés qui fait le succès des panneaux solaires REC, notamment de la série Alpha originale.

La nouvelle série REC Alpha Pure Black est éligible à la garantie exclusive REC ProTrust qui offre une couverture de 25 ans sur le produit, la performance et la main-d’œuvre, avec une puissance garantie d’au moins 92 % après 25 ans de fonctionnement. Grâce à son coefficient de température exceptionnel de -0,26 %/°C, le panneau REC Alpha Pure Black assure d’excellentes performances aussi bien par temps chaud que doux. Le cadre ultrarésistant offre une protection accrue contre les conditions météorologiques extrêmes et permet au REC Alpha de supporter des charges de neige allant jusqu’à 7 000 Pa.

Sans plomb pour un impact environnemental réduit

La série REC Alpha Pure Black marque une avancée importante en matière de durabilité. REC a éliminé le plomb de tous les composants du panneau, y compris des connexions des cellules, des croisillons et du soudage du boîtier de raccordement. Ce panneau est ainsi conforme à la directive européenne RoHS[2], qui s’applique obligatoirement à tous les types de produits électriques, mais pas aux panneaux photovoltaïques. Cette innovation témoigne de l’engagement constant de REC en faveur d’une énergie solaire propre qui préserve les ressources naturelles, réduit les déchets et supprime les composants dangereux.

« L’empreinte environnementale minimale fait partie de l’engagement global de REC en matière de responsabilité sociale », explique Shankar G. Sridhara, Chief Technology Officer chez REC Group. « Même aujourd’hui, un panneau solaire contient généralement une faible quantité de plomb par rapport à son poids total. À grande échelle cependant, les conséquences sont importantes, en particulier lors du recyclage des panneaux solaires en fin de vie. Pour donner un ordre d’idée, environ 400 millions de panneaux solaires ont été fabriqués dans le monde rien que l’an dernier. Si l’on se projette dans quelques décennies, la production de 2020 ajoutera environ 10 000 tonnes de plomb dans l’écosystème. Cela signifie que les clients qui choisissent le panneau REC Alpha Pure Black font plus pour l’environnement que simplement produire une énergie propre. »

Encadré

Une toiture tout en élégance

La disposition sans espace assure une exploitation efficace de chaque millimètre de la surface du panneau REC Alpha Pure Black en éliminant les espaces qui séparent habituellement les cellules. L’esthétique étant un critère important dans les installations solaires en toiture, cette configuration associée à une back sheet noire confère à la série REC Alpha Pure Black un aspect parfaitement homogène. Élégant, sans plomb et puissant, c’est le panneau solaire de choix pour les toitures résidentielles et commerciales.