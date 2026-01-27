SunWave surfe sur lâ€™autoconsommation avec un financement bancaire vert de 20 Mâ‚¬

SunWave, producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables de nouvelle gÃ©nÃ©ration, annonce la mise en place de son premier financement bancaire structurÃ© sous forme de dette senior, alignÃ© aux principes des prÃªts verts, pour un montant total de 20 millions dâ€™euros. Cette opÃ©ration permettra Ã SunWave de financer la construction et la mise en service de plus de 40 projets pour une capacitÃ© totale de 17MWc, gÃ©nÃ©rant une production annuelle d’environ 20 GWh soit l’Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 10 000 habitants. Les actifs sont rÃ©partis entre la mÃ©tropole et les territoires ultramarins. Un portefeuille innovant, tournÃ© vers lâ€™autoconsommationÂ !

Plus de 50 % des revenus du portefeuille mÃ©tropolitain financÃ© proviendront de contrats dâ€™autoconsommation, individuelle et collective. Une part significative de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite sera ainsi vendue directement Ã des entreprises, des industriels ou des acteurs publics, dans le cadre de dispositifs permettant Ã ces derniers de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©lectricitÃ© Ã un prix garanti sur le long terme. Le portefeuille intÃ¨gre notamment des toitures photovoltaÃ¯ques sur bÃ¢timents neufs tertiaires, des ombriÃ¨res de parking destinÃ©es Ã des sites industriels ou Ã des collectivitÃ©s ainsi que des projets dÃ©veloppÃ©s sur des fonciers artificialisÃ©s en zones industrielles.

Â«Â Notre capacitÃ© Ã structurer des projets solaires reposant largement sur lâ€™autoconsommationÂ Â»

Cette opÃ©ration marque une Ã©tape importante dans le dÃ©veloppement de modÃ¨les oÃ¹ lâ€™Ã©lectricitÃ© produite est valorisÃ©e au plus prÃ¨s des usages. Le financement, catÃ©gorisÃ© comme un Â« PrÃªt Vert Â» intÃ¨gre un volet reporting sur une mesure continue de lâ€™impact environnemental des projets, actant leurs contributions Ã lâ€™objectif dâ€™attÃ©nuation du changement climatique de la taxonomie europÃ©enne. Â« La mise en place de ce premier financement bancaire constitue une Ã©tape clÃ© pour SunWave. Elle valide notre capacitÃ© Ã structurer des projets solaires reposant largement sur lâ€™autoconsommation, et Ã accompagner nos partenaires dans la durÃ©e avec des modÃ¨les Ã©nergÃ©tiques solides et lisibles Â» commente Maxime Varin, co-fondateur de SunWave. Â« Cette transaction illustre la capacitÃ© de nos Ã©quipes Ã proposer des solutions de structuration innovantes en lien avec les nouvelles tendances du marchÃ©, comme lâ€™autoconsommation Â» souligne quant Ã lui JÃ©rÃ©my Estrader, Directeur GÃ©nÃ©ral Adjoint de la Caisse dâ€™Epargne CEPAC.

Un modÃ¨le de co-dÃ©veloppement avec des fonciÃ¨res locales, Ã©prouvÃ© Ã la RÃ©union

Cette opÃ©ration vient soutenir la stratÃ©gie de SunWave visant Ã dÃ©velopper des projets photovoltaÃ¯ques en partenariat Ã©troit avec des fonciÃ¨res immobiliÃ¨res, en intÃ©grant le solaire dÃ¨s la conception des projets ou dans une logique de valorisation dâ€™actifs existants. Ce financement soutient notamment une structure de co-dÃ©veloppement crÃ©Ã©e conjointement avec une fonciÃ¨re basÃ©e Ã la RÃ©union, permettant de dÃ©ployer des projets solaires dans un cadre industriel et financier structurÃ©, adaptÃ© aux enjeux immobiliers de long terme. Dans ce cadre, SunWave intervient comme partenaire industriel et Ã©nergÃ©tique, en prenant en charge lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur : dÃ©veloppement et construction, structuration contractuelle et financiÃ¨re, valorisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite et supervision des actifs sur la durÃ©e. Ã€ travers cette opÃ©ration, SunWave confirme son ambition de faire du photovoltaÃ¯que un actif Ã©nergÃ©tique pleinement intÃ©grÃ© aux stratÃ©gies immobiliÃ¨res, au service des territoires et de la performance de long terme des portefeuilles immobiliers.