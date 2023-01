Billet/Lâ€™arbitrage sur les retraites va percuter le vote de la loi sur les EnR le mardi 10 janvier prochain

Emmanuel Macron s’est toujours vu en maître des horloges. Le président a certainement mal réglé sa montre en ce début d’année. Le vote à l’Assemblée Nationale de la loi d’accélération du déploiement des EnR se déroulera le mardi 10 janvier quasi simultanément avec la présentation par la première ministre Elisabeth Borne des arbitrages de la réforme des retraites. Hasard ou coïncidences ? En tous les cas, triste concomitance ! La conférence de presse d’Elisabeth Borne sur un dossier aussi corrodant que celui des retraites tombe comme un astéroïde sur un champ de panneaux solaires ou une ferme éolienne off shore à l’heure d’un vote crucial pour le devenir des EnR en France. Difficile de trouver un timing moins approprié ! Cette réforme sur fond de report de l’âge légal braque en effet l’ensemble de la gauche et des écologistes, les mêmes dont le gouvernement a besoin pour faire passer sa loi d’accélération des EnR. Et ce, dans un vote à faible marge tant les LR et le RN affichent ostensiblement leur allergie aux renouvelables. L’un des députés socialistes, Dominique Potier (PS), se livre d’ailleurs sans ménagement dans le journal Libération du 5 janvier sur le storytelling gouvernemental : « En termes de planning, ils auraient difficilement pu faire pire, c’est se tirer une balle dans le pied. Sur les renouvelables, on a toujours été constructifs mais le contexte politique n’est pas aidant…». Dont acte ! Chronos a lâché Jupiter…