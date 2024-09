Amarenco atteint le cap emblÃ©matique dâ€™un demi-gigawatt de puissance Ã©lectrique installÃ©e en Europe

Amarenco, expert dans le développement de solutions photovoltaïques durables, vient de franchir le seuil symbolique d’un demi-gigawatt (GW) de puissance électrique installée en Europe. Cet accomplissement, qui comprend des projets de production solaire et de stockage répartis en France, en Irlande, en Espagne et au Portugal, marque une étape supplémentaire importante dans l’engagement de l’entreprise pour une transition énergétique durable, et confirme sa position de porte-drapeau dans le secteur des énergies renouvelables de par sa vision de produire et stocker des électrons régénératifs. Prochain objectif : le gigawatt sous deux ans !

« Ces 500 MW sont une très belle étape, mais j’aimerai en profiter pour souligner également la forte progression de l’ensemble de notre portefeuille clients (collectivités, industriels, agriculteurs… pour qui nous imaginons et construisons des solutions adaptées à leurs besoins et ambitions). À côté de ces 500 MW mis en service, nous avons 250 MW actuellement en construction, 350 MW prêts à construire et 2 700 MW en cours de développement avancé. » énonce Alain Desvigne, PDG d’Amarenco.

« Une nouvelle levée de fonds, d’ici fin 2025 – début 2026 »

Ces résultats sont à mettre en résonnance avec sa dernière levée de fonds de 300 millions d’euros réalisée en 2023, au cours de laquelle Amarenco accueillait un nouvel actionnaire, le britannique Arjun Infrastructure Partners, qui rejoignait ainsi le pool d’investisseurs institutionnels d’Amarenco composé d’IDIA Capital Investissement (Crédit agricole) et de la société de gestion d’actifs Tikehau Capital). Alain Desvigne, PDG d’Amarenco, déclarait alors : « Grâce à cette levée de fonds, nous sommes en chemin pour concrétiser nos projets ambitieux en matière de transition énergétique, agricole et écologique ; dans l’optique de devenir une entreprise véritablement régénérative, alliant performance économique et bénéfices environnementaux ». Il ajoute aujourd’hui : « Forts de notre croissance continue, et pour poursuivre dans ce même esprit environnemental et économique, nous envisageons une nouvelle levée de fonds, d’ici fin 2025 – début 2026. Elle viendra accélérer notre stratégie d’expansion et d’innovation et, ainsi, assurer nos réussites futures que ce soit sur des projets de production ou de stockage en Europe ».

4 GW en 2030

Amarenco se fixe des objectifs ambitieux pour 2030 et 2050, visant à jouer un rôle clé dans la transition énergétique mondiale tout en s’engageant dans la régénération écologique. Si l’entreprise vise à court terme (à horizon 2026) les 1 gigawatts (GW), d’ici 2030, elle prévoit d’atteindre une puissance électrique installée de 4 GW. Une expansion qui repose sur sa stratégie d’investissement dans les infrastructures de production d’électricité photovoltaïque, le développement de solutions de stockage de l’énergie, ainsi que des partenariats solides avec des acteurs locaux et internationaux. Simultanément, Amarenco s’engage dans des initiatives pour régénérer les sols, restaurer la biodiversité et promouvoir des pratiques agricoles durables dans les régions où elle opère.

De plus, à travers son engagement Pledge et ses « Echo Programs » accompagnant la régénération des sols en bordure de ses installations photovoltaïques, Amarenco lance les premiers contrats d’achat d’électricité innovants fondés sur la production d’électrons dits régénératifs directement auprès d’entreprises grandes consommatrices d’énergie et engagées. Un dernier point qui illustre parfaitement l’ambition de l’entreprise de passer de l’image d’un développeur à celle d’un full IPP (producteur indépendant d’électricité).

25 GW en 2050

Pour 2050, dans sa feuille de route, Amarenco vise à atteindre 25 GW de capacité installée, tout en s’engageant à devenir une entreprise à impact zéro carbone. L’entreprise continuera de soutenir des projets d’agroforesterie et de réhabilitation des terres dégradées, créant ainsi un impact environnemental positif tout en soutenant les communautés locales et en encourageant des pratiques durables. Ces initiatives font parfaitement écho aux objectifs de la France en matière de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). La France vise en effet à atteindre la ZAN d’ici 2050, en réduisant de moitié la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031. Cet objectif d’envergure aspire à préserver la biodiversité, limiter le réchauffement climatique, limiter la dégradation et l’érosion croissante des sols et protéger les capacités agricoles du pays. Grâce à la mise en œuvre d’actions positives de régénération et restauration des écosystèmes, Amarenco contribue donc directement à ces objectifs et soutient la transition vers une utilisation plus durable des ressources naturelles.

L’avenir de l’énergie solaire en Europe : vers une nouvelle ère de stockage énergétique

En une dizaine d’années Amarenco a réussi à conserver en propre un demi-gigawatt de projets convertis en actifs tout en ayant réalisé bien plus de projets pour des tiers investisseurs. Ce portefeuille de projets est composé d’environ 20 % de toitures françaises inférieures à 5 000 m2 (<500 kWp), activité historique de l’entreprise, d’environ 80 % de projets de plus de 1 MW (incluant le projet de batteries de stockage à Saucats en Gironde), en ligne avec l’évolution de sa stratégie vers des projets de plus grande envergure. Quant à leur répartition géographique, la majorité de ces infrastructures en exploitation se trouve en Europe à hauteur de 80 % en France et 12 % en Espagne. En plus de cette étape-clé des 500 MW, l’entreprise souhaite aussi mettre en lumière son investissement dans les défis et les opportunités qui se dessinent pour l’avenir de l’énergie solaire en Europe. En effet, la transition énergétique ne peut être pleinement réalisée sans une solution efficace pour le stockage de l’énergie. Pourquoi ? Parce que l’intermittence de la production solaire nécessite des technologies de stockage avancées pour garantir une fourniture d’énergie stable et continue. Le développement de solutions de stockage est donc crucial pour optimiser l’utilisation de l’énergie solaire et assurer sa disponibilité à tout moment. Environ 700 MW de stockage ont été mis en service ces 5 dernières années en France, plus de 6 GW sont en cours de raccordement et La Plateforme Verte, association professionnelle dédiée à la transition énergétique, estime que la France pourrait avoir besoin de 10 GW de stockage à l’horizon 2030. C’est pourquoi, Amarenco s’engage activement dans la recherche et le développement de technologies innovantes, investissant dans des projets de batteries de grande capacité et explorant des solutions de stockage à long terme.

Encadrés

Zoom sur le projet Claudia, l’un des plus grands projets européens de stockage par batteries mené par Amarenco

Le projet « Claudia », situé à Saucats en Gironde, est l’un des plus grands projets de stockage par batterie lithium-ion en Europe, avec une capacité totale de 105 MW et une capacité de stockage de 98 MWh. Ce projet, qui représente 20 % de la capacité totale d’Amarenco, a été développé en partenariat avec Nidec Industrial Solutions et illustre la diversité technologique du portefeuille d’Amarenco, incluant des serres, des centrales au sol et/ou flottantes, des toitures sur bâtiments agricoles, des ombrières… « Le débat en Europe sur le développement des énergies renouvelables, et particulièrement de l’énergie photovoltaïque, souligne l’importance de solutions de stockage efficaces. Il est essentiel d’inclure toutes les parties prenantes – les autorités, les entreprises, les investisseurs et les citoyens – pour créer un cadre favorable à l’innovation et à la durabilité. Le projet « Claudia » représente une étape majeure pour Amarenco, non seulement par sa capacité de stockage, mais aussi par son potentiel à stabiliser et sécuriser l’approvisionnement en énergie. Nous continuerons à innover et à investir dans des solutions durables car cela est crucial pour répondre aux défis énergétiques de demain, » conclut Frédéric Maenhaut, Directeur Général Adjoint d’Amarenco.

Quid d’Amarenco ?

Amarenco est une entreprise active dans le développement et l’exploitation d’infrastructures solaires photovoltaïques et de stockage à grande échelle et principalement en Europe et a déjà mené plus de 2 000 projets. Amarenco s’engage dans un modèle économique dit “régénératif » en mettant en place des programmes de régénération des sols sur lesquels sont déployées ses centrales photovoltaïques. Ces programmes visent à restaurer la capacité du sol à absorber les émissions de carbone, à favoriser la biodiversité et la rétention d’eau. L’entreprise contribue ainsi à l’objectif de « 4 pour 1000 », initié en même temps que l’accord de Paris sur le climat en décembre 2015. La société connaît une croissance spectaculaire et a levé près de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs de renom depuis 2020. Amarenco investit chaque année plus d’1/2 milliard d’euros et emploie aujourd’hui plus de 200 personnes dans le monde. L’entreprise préside le groupe de travail sur l’agrivoltaïsme de SolarPower Europe.