Du charbon au solaire: Albi moteur de la transition Ã©nergÃ©tique

Après 37 ans de production d’électricité, EDF a arrêté l’exploitation de la centrale charbon de Pelissier, sur la commune d’Albi. La Ville a alors souhaité préempter l’ensemble de ce site industriel pour y mener une reconversion exemplaire et durable : écoquartier, installation de logements, d’entreprises

artisanales et de services, ainsi qu’une centrale solaire photovoltaïque de 5 MWc.

Pour la conception et la réalisation du projet solaire photovoltaïque, la Ville d’Albi a sélectionné la SEM SIPEnR et IRISOLARIS. Après 2 ans d’études et un permis de construire accordé, le projet a candidaté à l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) de juin 2019 et vient d’être désigné lauréat. Le chantier pourra donc démarrer en 2020 pour permettre l’installation d’environ 5 MWc de solaire photovoltaïque pour une production de l’ordre de 6,75 GWh par an, soit la consommation électrique spécifique de 2 500 foyers et une économie cumulée de 5 000 tonnes de CO2 sur la durée de vie du projet.

La Ville d’Albi, la SEM SIPEnR et IRISOLARIS ont souhaité, depuis l’origine du projet, favoriser l’investissement public et citoyen. Ainsi 75% du capital de la société de projet sera détenu par la Ville d’Albi, les citoyens et la SEM SIPEnR dont sont notamment actionnaires un syndicat intercommunal, la Caisse des Dépôts et Consignations et le fonds d’investissement citoyen Energie Partagée. Les 25% restant étant détenus par IRISOLARIS producteur indépendant d’énergies renouvelables depuis 2008. En passant du charbon au solaire et en favorisant une gouvernance publique du projet, la Ville d’Albi, la SEM SIPEnR et IRISOLARIS illustrent leur volonté d’être moteurs d’une transition énergétique publique et citoyenne.