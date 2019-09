Lâ€™INES partenaire du programme de coopÃ©ration transfrontaliÃ¨re europÃ©enne entre la France et l’Italie INTERREG ALCOTRA :

Dans sa mission de formation et de diffusion des savoirs sur l’énergie solaire, l’INES a décidé de s’associer au projet le projet CROSS BORDER ENERGY TRAININGS qui vise à augmenter l’offre éducative, formative ainsi que les compétences professionnelles dans les territoires transfrontaliers entre Italie et France. Cette opération réunit 4 partenaires en plus de l’INES : Le GIP-FIPAN (Groupe d’intérêt public pour la formation et l’insertion professionnelle), l’Institut Erasmo da Rotterdam, le Gruppo CS (cabinet de conseil et de formation nationale et internationale) et Environment Park (parc technologique pour les entreprises qui souhaitent élargir leur marché avec des solutions éco-efficaces).

Depuis avril 2017, ils se sont donné pour but de former 150 Français et 150 Italiens en trois ans, sur trois thématiques : le solaire thermique, le photovoltaïque et l’efficacité énergétique du bâtiment. Ce croisement des savoirs permettra aux élèves et demandeurs d’emploi d’obtenir une double certification française et italienne. La formation est finie pour les Italiens qui sont venus en trois groupes à l’INES au mois de mars et avril. Il reste 85 français à former. L’INES accueille, pour cette formation, les élèves de 1ére STI2D et terminale S du lycée Paul Heroult de Saint-Jean de Maurienne participant à ce programme dans leurs locaux. Cinq enseignants de ce lycée ont été formés par l’INES sur les trois thématiques du programme. Les jeunes lycéens sont ensuite allés compléter leur formation à Turin. L’INES s’inscrit comme un vecteur dans cet objectif de favoriser la complémentarité et le dynamisme des territoires en vue d’un développement le long de la frontière franco-italienne dans le domaine des énergies solaires.