Lâ€™IPVF se dote dâ€™une nouvelle Ã©quipe dirigeante pour relever le dÃ©fi de lâ€™industrie PV franÃ§aise

La 36e édition de l’EUPVSEC a ouvert ses portes à Marseille le 9 septembre 2019. L’IPVF (Institut Photovoltaïque d’Île-de-France) occupe, au cœur du Pavillon France, une place centrale de ce rendez-vous majeur de la filière solaire. A cette occasion, l’IPVF est heureux d’annoncer la mise en place d’une nouvelle équipe de direction. Ont été nommés Roch Drozdowski-Strehl, directeur général, Pere Roca y Cabarrocas, directeur scientifique, Axel Soulet, directeur valorisations et partenariats, Pascal Obry, directeur de l’exploitation et Sabrina Laporte, responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement.

« Je suis très heureux de déployer, au service de la transition énergétique, une équipe d’expérience et de talents. Avec les chercheur.e.s de notre écosystème et notre plateforme technologique, elle constitue un moteur essentiel de la réalisation des objectifs de l’IPVF : le développement de technologies photovoltaïques de rupture industrialisables. Je tiens à remercier nos prédécesseurs qui ont su faire aboutir cette grande avancée qu’est la création de l’IPVF. Je suis très honoré de pouvoir œuvrer pour le développement et le succès d’un centre de recherche, innovation & formation incontournable de notre filière. » a déclaré Roch Drozdowski-Strehl, directeur général.

« Après la phase de lancement, portée par une équipe très dynamique à l’esprit pionnier, l’IPVF doit désormais apporter des solutions nouvelles et compétitives à l’industrie européenne, dans des délais très courts. Je sais que notre nouvelle équipe est complètement mobilisée vers cet objectif. » a précisé Jean-François Minster, le président de l’IPVF.

Encadré

QU’EST-CE QUE L’IPVF ?

L’IPVF a pour ambition de réunir les meilleurs acteurs de la recherche nationale dans le domaine du photovoltaïque, pour constituer un institut de recherche de dimension internationale et développer des modules photovoltaïques à haut rendement et bas coût. Les partenaires fondateurs de l’IPVF sont EDF,

TOTAL, AIR LIQUIDE, RIBER, HORIBA, le CNRS et l’École polytechnique. Labellisé « Institut pour la Transition Energétique », l’IPVF est soutenu par l’Etat via le Secrétariat Général Pour l’Investissement (SGPI) et l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).Cette plateforme technologique est dédiée à près de 70% à la réalisation d’un ambitieux programme de recherche collaboratif avec les partenaires de l’IPVF. Elle accueille d’ores et déjà près de 150 chercheur.e.s académiques et industriels, et offre une gamme complète et flexible de services scientifiques et techniques adaptés aux besoins des entrepreneurs, start-up, PME, grands groupes et instituts de recherche. Le programme de recherche de l’IPVF vise à développer des technologies photovoltaïques de rupture pour permettre à cette industrie de contribuer plus encore, aux côtés des autres sources d’énergie décarbonées, à la transition énergétique.