DRIVECO lÃ¨ve 250 millions d’â‚¬ avec l’objectif de devenir un des leaders europÃ©ens de la recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques

Driveco, pionnier français de la recharge de véhicules électriques, a réalisé une levée de fonds de 250 millions d’euros auprès du gestionnaire de fonds de pension APG, un des principaux investisseurs institutionnels à l’échelle mondiale. Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, au travers de son fonds Mirova Eurofideme 4, et Corsica Sole, investisseurs historiques, demeurent également investis au capital de l’entreprise.

Cette levée de fonds vise à soutenir Driveco dans son ambition de devenir un acteur majeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en France et en Europe. Les ressources financières additionnelles permettront à l’entreprise de renforcer son maillage territorial, notamment en déployant ses propres stations de recharge, d’accélérer sa stratégie d’internationalisation et de consolider ses innovations technologiques pour améliorer en continu l’expérience client. Ce deuxième tour de table pour Driveco constitue un record en matière de montants levés dans le secteur des bornes de recharge pour véhicules électriques en France, et l’une des opérations les plus importantes à l’échelle mondiale.

Driveco, précurseur des opérateurs de recharge en France

Créé en 2010, Driveco dispose de plus de 8 000 points de recharge électrique en exploitation ou en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français, et exploite le 2ème plus grand réseau français ouvert au public. Après avoir initialement centré son activité sur la construction et l’exploitation de stations de recharge pour le compte de tiers, l’entreprise a amorcé un virage stratégique en lançant, en 2020, son offre d’opérateur de stations propriétaires. À titre d’exemple, Driveco va notamment financer, installer et opérer plus de 600 stations sur les parkings des Carrefour Market en France, permettant l’électrification de 3 000 places de stationnement. Driveco a multiplié par 3 son chiffre d’affaires en 2022 pour atteindre 25 millions d’euros, une très forte croissance soutenue par l’engagement de plus de 100 collaborateurs.

L’impact sociétal positif au cœur de la stratégie

Engagé dans la réindustrialisation de l’Europe, Driveco assemble sa borne propriétaire de 22kW sur une ligne de production à Angers, et privilégie la fabrication européenne dans ses sélections de bornes de forte-puissance de 50kW, 150kW, 300kW et plus. Ayant vocation à favoriser les gestes du quotidien en faveur de l’écologie, Driveco propose des prix attractifs et fournit à ses clients une énergie 100% verte. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie sur une maîtrise complète de l’approvisionnement en électricité à travers sa filiale, Driveco Energies.

Une levée de fonds pour soutenir la vision long terme de Driveco

Pour accélérer son développement et démocratiser l’usage du véhicule électrique, Driveco s’associe à APG qui partage une vision commune en faveur de la croissance durable et de la décarbonation des transports. Driveco investira dans trois orientations stratégiques, associées à des objectifs ambitieux à atteindre d’ici 2030 :

Renforcer le maillage territorial afin de consolider sa position d’acteur majeur français,

Accélérer l’expansion internationale de manière à proposer 60 000 points de charge au sein de 7 pays européens (poursuite du développement en France et Belgique ; lancement des opérations en Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas et Suisse). L’objectif est de permettre la recharge de plus de 1,2 million de véhicules par an pour la totalité de leurs déplacements afin d’éviter l’émission de 3 millions de tonnes de CO 2,

Consolider la stratégie d’innovation technologique visant à proposer l’expérience-client la plus simple sur la station et sur son application mobile. Pour ce faire, Driveco entend doubler ses effectifs à horizon 2025, en renforçant en particulier les équipes tech et produit.

Ion Leahu-Aluas, Directeur Général de Driveco, déclare : « Cette levée de fonds marque un nouveau chapitre de croissance pour Driveco, soutenu par APG, investisseur chevronné de renommée internationale. Face à l’urgence climatique, il est impératif de décarboner les transports en favorisant l’adoption à grande échelle de la voiture électrique. Fort de notre expérience de plus de 10 ans dans le secteur de la recharge électrique, nous avons vocation à agir comme un catalyseur de la transition énergétique, en répondant aux besoins urgents de développement d’infrastructures et d’électrification des territoires. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs pour leur engagement ainsi que nos actionnaires, nouveaux et historiques, pour leur confiance. Ensemble, nous partageons une ambition commune : construire un leader européen et faire de la ‘révolution électrique’ une réalité accessible à tous. »

Arjan Reinders, Head of Infrastructure Europe chez APG, souligne : « Nous sommes ravis d’allier nos forces avec celles de Driveco et de ses actionnaires, dans le cadre de ce projet passionnant. Cet investissement représente une autre étape pour APG et ses clients fonds de pension ABP et PPF, dans notre stratégie de réduction majeure des émissions carbone à l’échelle mondiale et de soutien au développement d’infrastructures pour la transition énergétique. Driveco a un track-record remarquable. En s’appuyant sur son excellence opérationnelle et son approche centrée sur le client, l’entreprise est bien positionnée pour devenir dans les prochaines années un acteur clé du secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en France et dans les pays européens voisins. Nous entendons favoriser la croissance de Driveco en investissant du capital et en soutenant les efforts continus de l’entreprise pour atteindre les meilleurs standards en termes Environnemental, Sociétal et de Gouvernance. Aux côtés de Corsica Sole et de Mirova, nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de direction de Driveco pour les accompagner dans leur vision pionnière. »

Witold Marais, Investment Director dans l’équipe de fonds d’infrastructures de transition énergétique de Mirova, commente : « Nous nous réjouissons d’accueillir APG au capital de Driveco pour accompagner la société dans cette nouvelle phase de croissance. Driveco est devenu en quelques années l’opérateur de recharge indépendant de référence en France, ayant su conjuguer hyper-croissance et excellence en matière opérationnelle, d’innovation, et de fiabilité, son réseau de recharge étant aujourd’hui parmi les plus performants. Nous sommes heureux de pouvoir continuer de soutenir le management, aux côtés des nouveaux actionnaires, dans leur objectif de devenir un leader européen. »