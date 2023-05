Les ondes de la canopÃ©e agrivoltaÃ¯que de TSE sont-elles dangereuses pour la santÃ© ?

Une centrale solaire est constituée de panneaux qui émettent des ondes électromagnétiques. Pour certains, cette information est source d’inquiétude, mais est-ce que ces ondes sont vraiment dangereuses pour la santé ? Y a-t-il un seuil à respecter ? Qu’en est-il de la canopée agrivoltaïque d’Amance en Haute-Saône développée par TSE ? Le développeur a mené l’enquête. Résultats !

Une onde électromagnétique est une catégorie d’ondes qui peut se déplacer dans l’air. Elle transporte de l’énergie mais elle est aussi capable de transporter de l’information. Elles peuvent être générées par l’activité humaine comme les smartphones, les postes de radio, ou encore pour faire des radiographies. Toutefois, il existe des ondes électromagnétiques produites naturellement, comme celles émises par la lumière, les nuages ou la foudre.

Seuil recommandé et législation

D’après l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), en France, comme dans la majorité des pays européens, les valeurs limites réglementaires pour l’exposition de la population générale aux champs électromagnétiques ont été fixées conformément aux recommandations de l’Union européenne en 1999 de 0 Hz à 300 GHz. Ces valeurs limites visent à protéger les personnes et l’environnement contre les effets néfastes des champs électromagnétiques. En ce qui concerne l’exposition aux basses fréquences, à la suite des lois Grenelle 1 et 2, un dispositif de surveillance et de contrôle des champs électromagnétiques émis par les réseaux publics de transport d’électricité a été mis en place.

Rapport de mesures électromagnétiques sur la canopée solaire agricole d’Amance

Soucieux de son impact sur le vivant TSE a missionné un laboratoire et bureau d’étude spécialisé en environnement électromagnétique et connectivité Radio, pour réaliser une campagne de mesure sur le site de la canopée agricole d’Amance, en Haute Saône. Les rayonnements électromagnétiques représentent une force de pénétration dans le corps des humains et également celui des animaux. Évaluer les rayonnements aux ondes permet de vérifier si les impacts électromagnétiques respectent à la fois la législation dans le domaine du Public (Décret 2002-775 du 3 Mai 2002) et également les recommandations nationales et internationales. Durant ces tests, la force du champ électromagnétique a été quantifiée en mesurant à la fois le champ électrique et le champ magnétique générés par la centrale agrivoltaïque. Afin d’obtenir une comparaison, deux conditions de mesures ont été effectuées : canopée agrivoltaïque connectée et canopée agrivoltaïque déconnectée (éteinte à distance).

Aucun danger pour la santé

Les résultats sont sans appel. Pour le champ électrique. La législation spécifie lors du décret 2002-775 du 3 Mai 2002 qu’il ne faut pas dépasser 5000V/m, unité de force du champ électrique. A Amance, au pire des cas, lorsque la canopée agrivoltaïque est connectée, on obtient une valeur 1471 fois inférieure à la législation. Pour le champ d’induction magnétique, la législation spécifie lors du décret 2002-775 du 3 Mai 2002 qu’il ne faut pas dépasser les 100 microTesla, unité de force du champ d’induction magnétique. Les recommandations nationales et internationales indiquent, elles, une valeur à ne pas dépasser en longue exposition de 0.4 micro-Tesla. Au-delà, la force de rayonnement pourrait être intrusive dans le corps humain, provoquant des effets biologiques même avec des faibles niveaux.

Sur tous les points mesurés sur la surface de la canopée agrivoltaïque ou en périphérie, la législation est respectée. Au pire cas, même si la mesure est 1,8 fois supérieure à la recommandation nationale et internationale, la mesure est 136 fois inférieure au seuil législatif. En synthèse, la législation et les recommandations nationales et internationales sont donc bien respectées. Les ondes électromagnétiques de la canopée d’Amance ne sont pas dangereuses pour la santé.