De lâ€™Ã©lectricitÃ© verte pour tous les modÃ¨les ID. sur les routes dâ€™Europe : Volkswagen soutient 26 centrales solaires et Ã©oliennes

Volkswagen a Ã©tÃ© lâ€™un des tout premiers constructeurs automobiles Ã apporter son soutien au dÃ©veloppement Ã grande Ã©chelle des Ã©nergies renouvelables en Europe. Aujourdâ€™hui, lâ€™entreprise participe Ã 26 projets de production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte rÃ©partis dans neuf pays europÃ©ens. Volkswagen tire un bilan intermÃ©diaire positif de cet engagementÂ !

Depuis 2021, les projets dâ€™Ã©lectricitÃ© verte financÃ©s par Volkswagen ont permis de produire au total prÃ¨s de 3 TWh pour alimenter les rÃ©seaux Ã©lectriques europÃ©ens. Ce chiffre Ã©quivaut Ã la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© annuelle de quelque 800 000 foyers. Fort de ces investissements, le constructeur apporte une contribution majeure au processus de dÃ©carbonation. Ainsi, une ID.41Â alimentÃ©e uniquement avec de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte provenant des rÃ©seaux Ã©lectriques europÃ©ens affiche une empreinte carbone infÃ©rieure Ã celle dâ€™un modÃ¨le diesel comparable dÃ¨s 66 000 km parcourus, selon une Ã©tude dâ€™impact menÃ©e sur toute la durÃ©e du cycle de vie des produits.

Une centrale solaire situÃ©e au nord du Portugal qui produit plus de 60 GWh par an

Â« Nous entendons intensifier chaque annÃ©e notre engagement dans les Ã©nergies renouvelables au grÃ© de la croissance du volume de ventes des modÃ¨les ID. Â», a dÃ©clarÃ© Andreas Walingen, CSO et directeur de la stratÃ©gie de la marque Volkswagen VÃ©hicules Particuliers. Â« En participant au dÃ©veloppement Ã grande Ã©chelle des centrales Ã©oliennes et solaires en Europe, nous aidons nos clients Ã atteindre un bilan carbone neutre lors de lâ€™utilisation quotidienne de leur modÃ¨le ID., et ce dans leur propre rÃ©gion. Ainsi, nous montrons que notre engagement en faveur du dÃ©veloppement durable va bien au-delÃ de lâ€™Ã©lectrification des vÃ©hicules. Â». Les grands projets de production dâ€™Ã©lectricitÃ© verte soutenus par le constructeur automobile comprennent notamment une centrale solaire situÃ©e au nord du Portugal, prÃ¨s de Vila Real, qui produit plus de 60 GWh par an, et une ferme Ã©olienne situÃ©e Ã Djupdal, en SuÃ¨de, dans laquelle Volkswagen dÃ©tient une participation de 70 % et qui produit chaque annÃ©e plus de 1 000 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ©. Lâ€™entreprise promeut le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables dans toute lâ€™Europe : actuellement, Volkswagen contribue au financement de 18 centrales photovoltaÃ¯ques et 8 fermes Ã©oliennes en Espagne, en SuÃ¨de, en Finlande, au Portugal, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Pologne. Lâ€™entreprise sâ€™engage Ã assurer ce soutien Ã long terme, gÃ©nÃ©ralement pour une durÃ©e de dix ans. Ces projets permettent notamment dâ€™obtenir une certification Garantie dâ€™Origine pour lâ€™Ã©nergie renouvelable ainsi produite.Â Rien quâ€™en 2024, lâ€™ensemble de ces projets a permis de produire prÃ¨s de 1,1 TWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, ce qui correspond Ã la consommation Ã©lectrique annuelle de quelque 300 000 foyers ou Ã la consommation calculÃ©e de lâ€™ensemble des vÃ©hicules Volkswagen ID. circulant actuellement sur les routes dâ€™Europe dans sa part non encore couverte par les Ã©nergies renouvelables.

De lâ€™Ã©lectricitÃ© verte pour rÃ©duire drastiquement lâ€™empreinte carbone des modÃ¨les ID

Les conducteurs de modÃ¨les ID. peuvent amÃ©liorer par eux-mÃªmes lâ€™empreinte carbone de leur voiture Ã©lectrique en choisissant le type dâ€™Ã©lectricitÃ© quâ€™ils utilisent pour la recharger tout au long de la phase dâ€™utilisation de leur vÃ©hicule. Câ€™est lâ€™une des conclusions dâ€™une analyse du cycle de vieÂ menÃ©e par Volkswagen. Cette Ã©tude dâ€™impact vise Ã calculer les potentiels dâ€™Ã©conomies de CO 2Â a dâ€™un vÃ©hicule tout au long de son cycle de vie, de lâ€™extraction des matiÃ¨res premiÃ¨res Ã son dÃ©mantÃ¨lement pour recyclage, en passant par sa production et son utilisation.Â Le recours systÃ©matique Ã de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte pour recharger la voiture amÃ©liore considÃ©rablement le bilan de lâ€™Ã©lectromobilitÃ©, comme en atteste par exemple lâ€™analyse du cycle de vie de lâ€™ID.4 Pro1Â rÃ©visÃ©e par lâ€™organisme de certification TÃœV NORD CERT PrÃ¼f- und Umweltgutachtergesellschaft mbH. Cette Ã©tude menÃ©e sur lâ€™ensemble du cycle de vie du modÃ¨le confronte lâ€™empreinte du vÃ©hicule sur une distance parcourue totale de 200 000 km Ã celle dâ€™un modÃ¨le diesel comparable. Cette comparaison a permis de montrer que lâ€™ID.4 Pro Ã©met prÃ¨s de 25 % de CO 2 Â de moins sur toute sa durÃ©e de vie que le modÃ¨le diesel Ã©quivalent. Lorsque cette mÃªme ID.4 Pro est rechargÃ©e avec de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte provenant du bouquet Ã©nergÃ©tique europÃ©en, les Ã©missions de CO 2 Â sont mÃªme 50 % moins Ã©levÃ©es. Les Ã©missions de CO 2 Â du modÃ¨le Ã©lectrique, plus Ã©levÃ©es que le modÃ¨le diesel lors de la seule phase de production, sont compensÃ©es lors de sa phase dâ€™utilisation, et cet effet est encore renforcÃ© par le recours systÃ©matique Ã de lâ€™Ã©lectricitÃ© verte pour la recharge. Ainsi, lâ€™Ã©tude mentionnÃ©e ci-dessus confirme quâ€™une ID.4 Pro alimentÃ©e exclusivement en Ã©lectricitÃ© verte provenant du bouquet Ã©nergÃ©tique europÃ©en affiche un bilan carbone infÃ©rieur Ã celle dâ€™un modÃ¨le diesel dÃ¨s 66 000 km parcourus, contre 97 000 km en Ã©tant rechargÃ©e avec de lâ€™Ã©lectricitÃ© provenant du bouquet Ã©nergÃ©tique europÃ©en conventionnel.