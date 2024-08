Corsica Sole soutient la skippeuse Alice Valiergue dans sa tentative de record en solitaire autour des Ã®les britanniques

Le tour des îles britanniques représente un défi pour Alice Valiergue. Cette traversée autour de l’Irlande, de la Grande-Bretagne et des Îles Shetland couvre une distance de 1 773 milles nautiques, mettant à l’épreuve ses compétences, son endurance et sa détermination. Pendant deux semaines, Alice devra naviguer face à des conditions météorologiques changeantes, gérer la fatigue due à la navigation en solitaire. À bord de “Biscuit” : une aventure contre vents et marées soutenue par Corsica Sole !

Alice Valiergue a pris les commandes de “Biscuit”, un Pogo 3. Ce voilier de série, fruit de l’expertise de l’architecte naval Guillaume Verdier et fabriqué par le chantier naval Pogo Structures, est taillé pour fendre les flots et danser avec les vents, incarnant l’équilibre parfait entre performance et fiabilité. Avec une longueur de 6,50 mètres, le Pogo 3 est reconnu pour ses excellentes capacités marines, sa polyvalence et sa vitesse impressionnante, en faisant le compagnon idéal pour des traversées océaniques en solitaire.

Un partenariat au cœur des enjeux de décarbonation

La tentative d’Alice Valiergue du tour des îles britanniques sur un mini 6.50 est un défi particulièrement engagé. En effet, les forts courants et marées qui entourent le Royaume-Uni nécessitent une attention constante et une maîtrise parfaite pour naviguer rapidement et en toute sécurité. Contrairement aux courses au large où les bateaux reviennent parfois en cargos, Alice effectuera l’intégralité du parcours à la voile en partant de son port d’attache à Roscoff et avec un retour à ce même port, réduisant drastiquement l’empreinte carbone de ce challenge. Paul Antoniotti, Président et co-fondateur de Corsica Sole, déclare : « Nous sommes ravis de soutenir Alice Valiergue dans cette aventure. Son parcours et sa détermination incarnent parfaitement l’esprit d’innovation et d’audace qui nous anime chez Corsica Sole. Cette tentative de record illustre également notre engagement pour un monde plus durable où les énergies renouvelables jouent un rôle central. »

Des valeurs communes : l’audace et la durabilité

À travers ce partenariat, Corsica Sole met en lumière des valeurs partagées avec la skippeuse, telles que l’audace et la durabilité. La force du vent, essentielle à la navigation à voile, fait écho à l’engagement de Corsica Sole dans le développement des énergies renouvelables. Soutenir une skippeuse incarne l’audace et l’esprit pionnier, des qualités que Corsica Sole partage et manifeste dans ses projets novateurs. Par exemple, les serres agrivoltaïques pour la culture de la vanille à la Réunion illustrent une approche audacieuse de l’agriculture durable, alliant production agricole et énergie photovoltaïque. De même, le projet « Folell’Hy » pour la production d’hydrogène renouvelable témoigne de l’engagement de l’entreprise envers la durabilité et l’innovation technologique. Ce soutien à la skippeuse symbolise une alliance entre sport et énergies renouvelables, unies par des valeurs communes d’audace et de durabilité.

Naviguer avec le vent de l’innovation

Corsica Sole est particulièrement fier de soutenir Alice Valiergue, une skippeuse talentueuse et pionnière qui incarne parfaitement l’esprit de cette aventure. Son parcours, son engagement et sa détermination font d’elle une ambassadrice idéale pour promouvoir à la fois l’excellence sportive et la conscience environnementale. De manière inofficielle, Ben Rogerson est le seul à avoir fait le tour des îles britanniques non-stop en solitaire avec un mini 6.50, il a réalisé ce parcours en 2009 en 15 jours, 3 heures et 8 minutes. Pour sa part, Alice va tenter de boucler la boucle pour établir un premier temps de référence pour le parcours «Around Ireland and Britain » dans la catégorie 6,50 m. Elle aura ainsi l’opportunité unique de figurer dans le Guinness des records une fois arrivée, si les critères établis par le World Sailing Speed Record Council (WSSRC) sont respectés. Le départ du port de Roscoff en France, le 28 juillet, pour passer la ligne de départ au large du Cap Lizard, au Sud-Ouest de l’Angleterre le 29 juillet a marqué le début de cette aventure sportive unique. « Je suis extrêmement heureuse de m’engager dans un aussi beau parcours de navigation, ce sera l’occasion de garder le cap face aux défis de l’océan », souligne Alice Valiergue. La skippeuse ajoute que « le soutien de Corsica Sole va au-delà d’un appui financier, c’est avant tout un partage humain et un soutien moral, cette aventure revêt un sens particulier pour moi. C’est une épreuve très engageante, à la fois sur le plan sportif – avec des courants très forts et l’absence d’assistance – et sur le plan des valeurs humaines et environnementales. »

solusport.solustop.com/alicechallenge/carto