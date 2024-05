Domuneo lance Domusolar, une nouvelle gamme de panneaux solaires 450 Wc bifaciaux, bi verre, Ã  la technologie hÃ©tÃ©rojonction

Domuneo, entreprise spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et spécialisée dans la commercialisation et l’installation de panneaux photovoltaïques, lance sa nouvelle marque, Domusolar. Des panneaux à hétérojonction, une technologie de rupture !

Depuis plusieurs années, Domuneo s’est engagée à fournir des solutions innovantes et durables pour la production d’énergie solaire en France. Dans le cadre de cet engagement continu envers la qualité, Domuneo a décidé de franchir une étape importante en lançant sa propre marque de panneaux photovoltaïques basés sur la technologie à hétérojonction. Présents sur le marché déjà depuis 2 ans et exclusivement distribués par Domuneo, ces panneaux à hétérojonction intègrent une technologie de rupture qui se présente comme une véritable petite révolution dans le secteur du photovoltaïque. Désormais commercialisés sous la marque Domusolar, ces panneaux vont plus loin dans la promesse de durabilité avec des cellules solaires HJT encore plus performantes.

Une étape clé dans le développement de Domuneo

Ces dernières sont une combinaison des meilleures qualités du silicium cristallin et du film mince de silicium amorphe. Cette avancée technologique permet à Domuneo de proposer un produit bénéficiant d’une garantie de 40 ans produit et 40 ans de performance linéaire. Cette commercialisation est une étape clé dans le développement de Domuneo, qui permet d’avoir la main sur toute la chaîne de valeur. Cette autonomie renforcée permet d’offrir aux clients des solutions photovoltaïques à la pointe de l’innovation, avec une grande durabilité. Présents depuis 2009, Domuneo renforce ainsi son positionnement sur le marché du photovoltaïque, en constante évolution. « Le lancement de Domusolar représente une étape importante dans notre parcours en tant qu’entreprise », déclare Jacques-Antoine Férent, dirigeant de Domuneo. « Nous sommes convaincus que cette nouvelle marque renforcera notre position sur le marché et nous permettra de répondre encore mieux aux besoins de nos clients en matière d’énergie solaire. »

Encadré

Chiffres clés de Domuneo

- 8.5 millions d’euros de CA en 2023

- 45 collaborateurs

- Près de 400 installations réalisées en 2023

- 8 agences à travers la France dont Lyon Marseille et Lille…