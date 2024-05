The smarter E AWARD 2024 : les finalistes prÃ©sentent des solutions innovantes pour un approvisionnement 24H/24 ET 7J/7

Les renouvelables sont aujourd’hui passés à la vitesse supérieure. Ces progrès sont en grande partie dus aux technologies, idées et concepts de pointe d’entreprises visionnaires. Les meilleures réalisations et innovations sont nominées pour le prix The smarter E AWARD 2024. Le prix est remis dans cinq catégories au total : Photovoltaics, Energy Storage, E-Mobility, Smart Integrated Energy et Outstanding Projects. La remise du prix aura lieu le 18 juin à 18 h 15 à l’International Congress Center Messe München (ICM), la veille de l’ouverture de The smarter E Europe.

Intelligente, innovante et interdisciplinaire, The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l’énergie, met en avant les thématiques clés d’un approvisionnement en énergies renouvelables 24h/24 7j/7. Le programme fera la part belle à l’énergie solaire, aux technologies de stockage, à l’électromobilité et à la gestion de l’énergie et du réseau. C’est dans ce cadre que le prix The smarter E AWARD est remis chaque année. Ce prix de l’innovation récompense les entreprises et les produits qui façonnent activement le monde de l’énergie de demain. Le prix 2024 sera décerné pour la première fois dans cinq catégories : Photovoltaics, Energy Storage, E-Mobility, Smart Integrated Energy et Outstanding Projects. La cérémonie de remise du prix The smarter E AWARD aura lieu le 18 juin à 18 h 15 à l’International Congress Center Messe München (ICM), dans la salle 1.

Plus de puissance et d’innovation pour le secteur solaire

Les finalistes de la catégorie Photovoltaics illustrent les tendances du secteur solaire. On tend par exemple à l’augmentation de la puissance au mètre carré et à l’agrandissement des surfaces de modules. Les fabricants misent de plus en plus sur la technologie TOPCon et l’optimisent sous forme de cellules solaires à contact arrière. Par conséquent, le nombre de modules photovoltaïques qui présentent une apparence uniforme et sombre augmente. En parallèle, des approches innovantes cherchent à réduire les pertes de puissance en cas d’ombrage partiel. En plus des modules classiques, des solutions pour de nouvelles surfaces sont développées comme les stores bannes avec cellules solaires intégrées. En outre, des systèmes de mesure économiques et rapides et des logiciels d’analyse intelligents sont développés pour la maintenance des centrales photovoltaïques et le contrôle qualité sur les lignes de fabrication s’élargit à la technologie tandem tant attendue.

La tendance à l’augmentation de la puissance se poursuit aussi du côté des onduleurs qui mettent l’accent sur des rendements élevés, des services réseau avancés et la facilité de configuration. Dans le domaine des accumulateurs domestiques, les onduleurs hybrides pouvant raccorder un accumulateur à batterie en plus d’une installation photovoltaïque sont répandus sur le marché. La possibilité de fournir une alimentation de secours en cas de défaillance du réseau s’est aussi largement imposée. En termes de montage, une tendance se dégage en faveur de l’intégration au bâtiment et de l’optimisation des solutions de montage pour différentes couvertures de toits. Les connecteurs photovoltaïques enfichables standardisés et les solutions innovantes pour sécuriser la collecte des données d’exploitation permettant de rebooter le routeur en cas de plantage ou de crash, ainsi que la surveillance par drones facilitent l’installation et la maintenance des installations photovoltaïques.

Les finalistes de la catégorie Photovoltaics

Aiko Energy (Chine) avec les modules ABC AIKO

ArcelorMittal Construction (France) avec le produit Helioroof

Euronergy (Pays-Bas) avec les modules photovoltaïques flexibles et leurs cellules solaires U-IBC

L’Institut de recherche sur l’énergie solaire de Hamelin ISFH + Aerial PV Inspection (Allemagne) avec la méthode d’analyse LIEL

NexWafe (Allemagne) avec les plaquettes EpiNex

PVcase (Lithuanie) avec la suite logicielle PVcase

Shenzhen Hopewind Electric (Chine) avec l’onduleur string HSHV385L-G02

SMA Solar Technology (Allemagne) avec la plateforme Sunny Central FLEX

Solar Materials (Allemagne) avec une technologie de recyclage brevetée

WAVELABS Solar Metrology Systems (Allemagne) avec le système de mesure SINUS-3000 Pro

Tendances et technologies dans le stockage d’énergie : du montage au couplage CA bidirectionnel

Dans la catégorie Energy Storage, les finalistes relèvent le défi de l’installation. Dans le domaine des accumulateurs domestiques, les systèmes tendent à perdre en profondeur, ce qui diminue la surface de base. De nombreux systèmes sont en outre compatibles avec une installation à l’extérieur. La limitation habituelle de la plage de fonctionnement a été augmentée sur certains systèmes passant de 2000 à 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les grands accumulateurs offrent désormais cinq mégawattheures et plus dans un conteneur de 20 pieds. Un fabricant empile même deux de ces conteneurs, ce qui donne une capacité de stockage de plus de 700 kilowattheures au mètre carré.

Si par le passé la courte durée de stockage (valeurs C élevées) était pertinente par exemple pour l’écrêtement des pointes de consommation, il y a désormais plus de systèmes qui ont des temps de charge/décharge de quatre heures et plus, parmi lesquels les batteries redox flow à base de fer et une batterie gravitaire. Grâce au couplage CA bidirectionnel, les systèmes d’accumulateurs pour les panneaux solaires de balcon peuvent désormais être installés sans passage de câbles à l’intérieur et, via le réseau CA, absorber l’énergie transmise à la prise extérieure par les panneaux sur le balcon et l’injecter en différé. L’intégration de tarifs d’électricité flexibles pour charger l’accumulateur et les options de chargement bidirectionnel de véhicules font de plus en plus souvent partie des concepts système. La technologie de stockage s’oriente fortement en direction des cellules LFP. Même les systèmes plus petits sont pourvus de dispositifs de sécurité supplémentaires.

Les finalistes dans la catégorie Energy Storage

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) (Chine) avec le système de batteries EnerX DC Containerized BESS 5.64 MWh

Cubenergy (Chine) avec le système d’accumulateurs complet à échelle commerciale PowerCombo-20C2H1600K

Enphase Energy (USA) avec IQ Battery 5P qui utilise six micro-onduleurs pour fournir du CA

ESS Tech (USA) avec l’accumulateur à l’échelle commerciale Energy Center

HagerEnergy (Allemagne) avec la station de recharge Edison V2H

Jackery Technology (USA) avec le petit accumulateur Jackery Navi 2000

Pfannenberg Europe (Allemagne) avec l’unité de refroidissement résistante aux vibrations Compact Chiller VLV12

sonnen (Allemagne) avec l’accumulateur professionnel sonnenPro FlexStack

TrinaStorage (Chine) avec l’accumulateur d’énergie hautement intégré TrinaStorage Elementa 2

Électromobilité : les évolutions les plus récentes de la transition énergétique

Les finalistes pour le prix The smarter E AWARD dans la catégorie E-Mobility reflètent les développements les plus récents en matière de transition énergétique. La technologie SiC s’affirme comme la tendance dominante dans les convertisseurs des bornes de recharge à CC, ce qui promet une augmentation de l’efficacité et des performances. L’accent porte aussi sur les circuits matriciels dynamiques d’unités de puissance à CC pour le raccordement de distributeurs qui visent à améliorer la flexibilité et la fiabilité. L’intégration de systèmes de bus CC permettant de raccorder des accumulateurs d’énergie et des installations photovoltaïques constitue un pas en direction d’une centrale énergétique complète. C’est aussi une réponse à l’extension parfois coûteuse du réseau.

Les finalistes dans la catégorie E-Mobility

Autel Europe (Allemagne) avec la solution de charge rapide à CC MaxiCharger DC HiPower

Designwerk Technologies (Suisse) avec le chargeur rapide mobile à CC Mobile DC Fast Charger 88-920

Designwerk Technologies (Suisse) avec la station de charge mégawatt à batterie tampon

EcoG (Allemagne) avec le circuit matriciel Connect

Huawei Digital Power (Chine) avec FusionCharge, la solution HPC avec refroidissement liquide interne

Road (Pays-Bas) avec la solution Software-as-a-Service Road Private Label

SolarPaint by Apollo Power (Israël) avec les modules solaires flexibles pour les véhicules utilitaires lourds

Vector Informatik (Allemagne) avec la solution logicielle et matériel vCharM

XCharge Europe (Allemagne) avec la station de recharge DC tout-en-un Net Zero Series (NZS)

Plus de flexibilité, de stabilité et d’efficacité

Les finalistes dans la catégorie Smart Integrated Energy révèlent les tendances dans le secteur de l’énergie vers une utilisation accrue de l’intelligence artificielle (IA) pour la commercialisation de systèmes d’accumulateurs pour l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau. Les systèmes basés sur l’IA utilisent l’historique pour prédire la production et la consommation d’électricité ou charger et décharger les accumulateurs à batteries, selon les besoins et les prix du marché. Dans le même temps, les tarifs dynamiques de l’électricité pour les particuliers gagnent en importance, ce qui permet aux consommateurs de réagir avec plus de flexibilité aux variations des prix du marché. Par ailleurs, le suivi du vieillissement de la batterie est renforcé pour optimiser la durée de vie des accumulateurs à batteries. Ces tendances contribuent à stabiliser les réseaux énergétiques, à augmenter l’efficacité et à promouvoir les énergies renouvelables.

Les finalistes dans la catégorie Smart Integrated Energy

CyberGrid (Allemagne) avec la solution Software-as-a-Service CyberNoc pour plus de flexibilité

Delfos – Intelligence Asset Management (Espagne) avec la plateforme logicielle Delfos

dvlp.energy (Allemagne) avec l’outil en ligne dvlp.energy pour les tâches de planification

Entrix (Allemagne) avec la plateforme basée sur l’IA d’analyse des données du marché et de pronostic des prix

Off-Grid Europe (Allemagne) avec la solution complète MuchCooler pour la réfrigération des denrées alimentaires dans les régions hors réseau

Pionierkraft (Allemagne) avec une solution de partage de l’énergie

SolarEdge (Israël) avec le système d’optimisation énergétique basé sur l’IA SolarEdge One

suena (Allemagne) avec suena autopilot, un jumeau numérique de systèmes de stockage à batteries de grande puissance

The Mobility House (Allemagne) avec son logiciel de commercialisation de batteries

Les finalistes dans la catégorie Outstanding Projects

La catégorie « Outstanding Projects » valorise les projets et produits d’exception qui ont été intégrés dans un projet global dans le domaine des énergies renouvelables. Du couplage sectoriel aux systèmes énergétiques décentralisés, du photovoltaïque au réseau et à la mobilité en passant par les accumulateurs et l’hydrogène, ces finalistes se distinguent par des services d’avenir et des solutions visionnaires.

3SUN (Italie) avec la Gigafactory dans la ville de Catane en Sicile

Beijing HyperStrong Technology (Chine) avec son projet d’énergie éolienne, photovoltaïque et de stockage d’énergie à Fuyang, Anhui

Boreal Light (Allemagne) avec l’usine de dessalement solaire la plus grande d’Europe en Ukraine

CALB Group (Chine) avec la plus grande centrale de stockage d’énergie côté réseau de Chine

Huawei Digital Power (Chine) avec la plus grande centrale hydrosolaire du monde dans le bassin de Yalong

IO-Dynamics (Allemagne) avec le projet de solution de chargement intelligente « Last-Mile-Electrification »

LONGi Solar Technology (Chine) avec le projet pilote de production d’hydrogène vert

MaxSolar (Allemagne) avec le projet d’innovation à Bundorf

Red Sea Global (Arabie saoudite) avec un complexe touristique alimenté en électricité renouvelable

Siemens (Allemagne) avec le projet de répartition intelligente de l’électricité pour l’Infinity Tower à Lisbonne