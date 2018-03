Dome Solar obtient la certification ISO 9001:2015

L’obtention du renouvellement de la certification ISO 9001 et le passage à la version 2015 ont été obtenus avec succès par l’ensemble des collaborateurs de la société Dome Solar. Véritable démarche d’amélioration continue, la mise en place d’un système de management de la qualité performant et le passage à la nouvelle norme ISO 9001:2015 démontrent l’implication permanente de Dome Solar dans sa politique qualité.

Un des enjeux majeurs de l’ISO 9001:2015 est la gestion du risque. Cette nouvelle approche permet d’indiquer le niveau de maîtrise détenu par la société dans l’identification, la gestion et le contrôle des risques liés aux processus internes. En ce qui concerne Dome Solar, les analyses de risques sont réalisées par services, chacun étant piloté par un(e) collaborateur(trice). Méthodologie gagnante puisqu’en plus d’accompagner pleinement l’évolution de l’entreprise, elle permet à Dome Solar d’obtenir le meilleur niveau d’efficacité pour son système de management soit « Excellent ».

Créée en 2008 et basée à Bouaye (Loire-Atlantique, 44), la société française Dome Solar est rapidement devenue un acteur incontournable sur la fabrication de fixations pour modules photovoltaïques sur moyennes et grandes toitures.

Plus d’infos…