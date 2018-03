SUNiBrainâ„¢ interpelle Pierre MOSCOVICI : Â« LibÃ©rons le photovoltaÃ¯que, vite ! Â»

Quand SUNiBrain défend l’autoconsommation au niveau Européen. Le 27 février dernier à Toulouse, la société SUNibrain™ est invitée pour interpeller le Commissaire Européen. La position ambigüe de la CRE sur la délibération du 15 février concernant l’autoconsommation est évidement en filigrane. « Je suis préoccupé par la culture d’Etat en France, profondément enracinée dans son Pouvoir centralisé, alors que la transition Energétique a besoin d’une politique décentralisée, basée sur les circuits courts et qui se doit d’embrasser toutes formes d’autoconsommation avec ferveur » a déclaré Nicolas Cristi.

L’Europe a prolongé le plan Junker jusqu’en 2020 à 500 Milliards d’Euros à destination des Grands Projets d’une part et les projets innovants portés par les PME d’autre part » a rappelé Pierre Moscovici, ce qui doit permettre le développement des Energies Renouvelables en Europe.

Une interrogation demeure quant au risque que court le développement du photovoltaïque en France, du fait de la fiscalité annoncée par la CRE, ce qui s’oppose à la volonté affirmée de L’EU. « Dans 2 ans, où que nous soyons sur la planète, notre mode de vie aura bien changé ». La transition Energétique est en route. Le monde n’attend pas la France pour avancer, nous risquons de laisser passer un train qui ne repassera pas. L’Europe sera-t-elle assez convaincante pour saisir cette opportunité ?

A quoi le commissaire Européen répond que notre pays est à l’initiative de la conférence de Paris et donc un précurseur dans la lutte contre le changement climatique. « L’Europe s’est dotée d’objectifs ambitieux pour 2020 et nous devons accentuer la marche pour 2030 » insiste-t-il.

Toutefois le rôle et la responsabilité de l’Europe est aussi d’uniformiser les règles du jeu et la fiscalité pour permettre une utilisation plus juste de Réseaux de Distribution énergétiques appartenant aux collectivités, et d’y ancrer nos fortes valeurs démocratiques. C’est un objectif de taille !

« Nous souhaitons devenir la première région européenne à Energie Positive et nous mettons en place l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat » a expliqué Carole Delga, Présidente de Région, lors du Débat. La région Occitanie a octroyé 258 k€ à la Start up SUNiBrain™ pour booster sa R&D en matière d’Intelligence Artificielle photovoltaïque.

Voir la vidéo…