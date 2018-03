Sunchain laurÃ©at de la premiÃ¨re Ã©dition du Continental Startup Challenge

La start-up Sunchain, spin off du bureau d’études Tecsol a reçu le 1er mars dernier à l’Hôtel de Région de Toulouse le prix innovation du premier startup Challenge Continental Automotive France organisé en partenariat avec GreenTech Verte. Un concours tourné vers les pépites du digital qui oeuvrent sur le développement du véhicule électrique et son intégration dans le « smartgrid » !

Continental Automotive France a remis le 1er mars dernier à l’Hôtel de Région les trois prix pour son premier Startup Challenge dédié au véhicule électrique et son intégration dans le « smartgrid » en présence de Nadia Pellefigue, Vice-Présidente de la Région Occitanie et marraine du concours. Le prix « Innovation » de 5 000€ a été octroyé à la start-up SUNCHAIN qui déploie un concept digital qui permet à l’utilisateur de recharger sa voiture électrique avec les panneaux solaires de son propre logement et de redistribuer cette énergie sur le smartgrid grâce à la blockchain.

Le Prix « Coup de Cœur » de 10 000€ est allé à la société WEEN pour ses travaux sur l’optimisation de la charge du véhicule électrique, auto-programmation et personnalisation de l’accueil de l’utilisateur et le Prix « Time to Market » de 5 000€ à l’entreprise BEEBRYTE qui se consacre à l’intelligence Artificielle, l’apprentissage et l’optimisation pour le contrôle en temps réel de la recharge d’une flotte de véhicules électriques qui tient compte des contraintes énergétiques des bâtiments.

Ce premier Continental Startup Challenge a été une réussite notamment par son organisation. Après une pré-sélection des candidatures par dossiers, une séance de pitchs avait été organisée le 14 février dernier à l’incubateur GreenTech Verte sur le site du MétéoPole, à Toulouse, avec un jury composé de membres du Comité de Pilotage de l’incubateur GreenTech Verte (ENEDIS, Pole Derbi, La FrenchTech,) et d’experts Continental. Après délibération et vote, sont sortis du chapeau les trois lauréats 2018 du Continental Startup Challenge : SUNCHIN, WEEN et BEEBRYTE. Bonne route à ces pépites qui roulent

