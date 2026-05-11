Dome Solar : obtention Avis Technique pour le dispositif Roof-Solar Bitume BÃ©ton & CLT

Lâ€™entreprise nantaise Dome Solar vient dâ€™obtenir un Avis Technique pour la solution Roof-Solar Bitume BÃ©ton & CLT, une avancÃ©e majeure pour les projets photovoltaÃ¯ques sur toitures plates. GrÃ¢ce Ã cette extension dâ€™Avis Technique, Dome Solar est dÃ©sormais en mesure de proposer une pose par adhÃ©sion sur supports bÃ©ton et CLT, sans fixation mÃ©canique ni lestage. Une Ã©volution significative qui rÃ©pond aux exigences techniques et rÃ©glementaires du marchÃ©Â !

DÃ©veloppÃ©e en partenariat avec IKO, cette solution associe le systÃ¨me de fixation Roof-Solar au complexe dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© haute performance, pour une rÃ©ponse complÃ¨te, fiable et assurÃ©e. ConcrÃ¨tement, Roof-Solar Bitume BÃ©ton & CLT reprÃ©sente :