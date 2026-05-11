InnoEnergy forme les talents dans les renouvelables

InnoEnergy dÃ©voile son programme Â« Energy Transition Talent Accelerator Â» afin de combler le dÃ©ficit critique de compÃ©tences dans les Ã©nergies durables en Europe. Ce nouveau programme permettra de former 1 500 demandeurs d’emploi Ã des mÃ©tiers techniques dans les secteurs de l’Ã©nergie solaire et des batteries en France, en Allemagne et en Espagne.

InnoEnergy qui a pour mission d’industrialiser l’innovation dans le domaine des cleantechs pour renforcer le dÃ©veloppement d’une Ã©conomie mondiale nette zÃ©ro, a prÃ©sentÃ© lundi 11 mai dernier lâ€™Energy Transition Talent Accelerator, un nouveau programme Ã grande Ã©chelle conÃ§u pour pallier lâ€™un des principaux obstacles de la transition Ã©nergÃ©tique en Europe : la pÃ©nurie de main-dâ€™Å“uvre technique qualifiÃ©e. PilotÃ©e par le Skills Institute dâ€™InnoEnergy et soutenue par JPMorganChase, lâ€™initiative formera et accompagnera 1 500 demandeurs dâ€™emploi issus de publics Ã©loignÃ©s du marchÃ© de travail vers des dÃ©bouchÃ©s dans le secteur de lâ€™Ã©nergie en forte croissance en France, en Allemagne et en Espagne.

S’attaquer au vÃ©ritable goulot d’Ã©tranglement : les compÃ©tences

La transition vers les Ã©nergies durables s’accÃ©lÃ¨re en Europe, mais la main-d’Å“uvre nÃ©cessaire pour la concrÃ©tiser ne suit pas le rythme. D’ici 2030, le secteur Ã©nergÃ©tique europÃ©en devrait avoir besoin de 3,5 millions de travailleurs supplÃ©mentaires, notamment dans des postes techniques liÃ©s au dÃ©ploiement, Ã l’exploitation et Ã la maintenance. ParallÃ¨lement, le chÃ´mage des jeunes dans l’ensemble de l’UE reste supÃ©rieur Ã 15 %, ce qui met en Ã©vidence un dÃ©calage manifeste entre la demande de main-d’Å“uvre et les compÃ©tences disponibles. L’Energy Transition Talent Accelerator s’attaque directement Ã ce fossÃ© en formant des personnes Ã des postes tels que :

Installateurs de panneaux solaires photovoltaÃ¯ques et techniciens d’exploitation et de maintenance

Techniciens de maintenance des batteries et des systÃ¨mes

SpÃ©cialistes du raccordement au rÃ©seau

MÃ©tiers techniques liÃ©s aux vÃ©hicules Ã©lectriques et aux batteries

C’est prÃ©cisÃ©ment dans ces domaines que les pÃ©nuries sont les plus aiguÃ«s dans l’ensemble du secteur de lâ€™Ã©nergie en Europe.

De la formation Ã l’emploi â€“ Ã grande Ã©chelle

Ce programme est conÃ§u comme un modÃ¨le axÃ© sur les rÃ©sultats et adaptÃ© aux besoins des employeurs, garantissant ainsi que la formation se traduise par des dÃ©bouchÃ©s professionnels concrets. Les participants suivront des programmes de formation hybrides, combinant apprentissage en ligne, formation technique pratique et accompagnement vers lâ€™emploi. Les parcours de formation sont alignÃ©s sur des certifications europÃ©ennes reconnues et dÃ©veloppÃ©s en Ã©troite collaboration avec les employeurs. Les objectifs du programme sont les suivants :

1 500 apprenants formÃ©s

Plus de 1 300 certifications dÃ©livrÃ©es

Plus de 800 placements professionnels, qu’il s’agisse de stages, d’apprentissages ou d’emplois Ã temps plein

Â« Construire l’Ã©conomie zÃ©ro Ã©mission nette exige plus que du capital aux premiÃ¨res phase pour les start-ups des cleantechs. C’est pourquoi InnoEnergy est le numÃ©ro un du capital-risque dans le domaine de la transition Ã©nergÃ©tique1. Des personnes bien formÃ©es et dotÃ©es des compÃ©tences adÃ©quates sont Ã©galement indispensables pour concrÃ©tiser cette Ã©conomie. Les programmes Masters+ et le Skills Institute d’InnoEnergy nous permettent de veiller Ã ce que le facteur humain progresse au le rythme. Le partenariat entre JPMorgan Chase et le Skills Institute dâ€™InnoEnergy concrÃ©tise cette ambition pour 1 500 jeunes dans trois des principaux marchÃ©s Ã©nergÃ©tiques europÃ©ens Â», a prÃ©cisÃ© SÃ©bastien Clerc, PDG dâ€™InnoEnergy.

Une rÃ©ponse ciblÃ©e aux besoins localisÃ©s en main-d’Å“uvre

Cette initiative se concentre sur la France, l’Allemagne et l’Espagne, trois marchÃ©s Ã la pointe de la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne et parmi les plus touchÃ©s par la pÃ©nurie de compÃ©tences. Dans ces pays :

Le dÃ©ploiement rapide du solaire et lâ€™expansion du stockage stimulent la demande de compÃ©tences techniques

Les Ã©cosystÃ¨mes liÃ©s aux batteries et aux vÃ©hicules Ã©lectriques se dÃ©veloppent rapidement

Les pÃ´les rÃ©gionaux (par exemple, la Â«Â vallÃ©e de la batterieÂ Â» en France ou les pÃ´les Ã©mergents de gigafactories en Allemagne) accentuent les besoins en main-dâ€™Å“uvre

Dans le mÃªme temps, de nombreux demandeurs dâ€™emploi restent exclus de ces opportunitÃ©s en raison dâ€™un manque dâ€™accÃ¨s Ã des formations adaptÃ©es. Â« RenforcerÂ le secteur Ã©nergÃ©tique europÃ©en commence sur des investissements dans la technologie, lâ€™innovation et les compÃ©tences Â», a insistÃ© Matthieu Wiltz, Co-CEO de JPMorgan Chase EMEA. Â« En soutenant des formations et des programmes dâ€™apprentissage pilotÃ©s par les employeurs, nous contribuons Ã mieux aligner les compÃ©tences sur les besoins du marchÃ© et Ã permettre Ã un plus grand nombre de personnes dâ€™accÃ©der Ã des carriÃ¨res de qualitÃ© dans le secteur de lâ€™Ã©nergie. Â»

EncadrÃ©

Ã‰tat d’avancement du programme et prochaines Ã©tapes

Le programme achÃ¨ve sa phase de lancement, les parcours de formation sont dÃ©finis et les partenariats avec des employeurs sont en cours de mise en place. Les premiÃ¨res promotions dâ€™apprenants devraient dÃ©marrer au deuxiÃ¨me trimestre 2026. Cette initiative est conÃ§ue comme un modÃ¨le reproductible, susceptible d’Ãªtre Ã©tendu Ã d’autres pays et Ã dâ€™autres secteurs Ã©nergÃ©tiques Ã l’avenir.