Arkolia Energies accÃ©lÃ¨re sa transformation tout en veillant au partage de la valeur avec ses salariÃ©s et ses clients

Arkolia Energies réalise un chiffre d’affaires 2022 consolidé autour de 130 m€, largement au-delà de l’objectif fixé initialement début 2022. Avec à la clé une année 2022 particulièrement riche en nouveaux records comme un portefeuille sécurisé à 2,1 GWc ou une capacité de production en opération ou en construction de 405 GWh. Et les ambitions 2023 sont à l’avenant !

Arkolia Energies vient de dévoiler son chiffre d’affaires 2022. Celui-ci se situe légèrement en-dessous de 130 m€, contre un précédent objectif, fixé en mars 2022, de 110 m€. La performance attendue par Arkolia pour 2022 représente une croissance supérieure à 30% par rapport au chiffre d’affaires 2021 et à 17% par rapport à l’EBITDA réalisé en 2021.

Arkolia augmente sa capacité de production d’électricité

Cette forte progression s’explique avant tout par l’augmentation significative de la quantité d’électricité produite par Arkolia, conséquence directe de la croissance de ses capacités installées solaires notamment dans le secteur agricole. Arkolia a par ailleurs connu une fin d’année particulièrement dynamique sur l’ensemble de ses territoires, tant en termes de gains de nouveaux contrats, y compris de contrats innovants, que de mises en chantiers de nouveaux projets, ce qui s’est traduit par une augmentation de 500 MWc de son portefeuille sécurisé au cours l’année 2022.

Une démarche RSE forte permettant notamment aux salariés de s’associer au projet d’entreprise

Conformément à sa politique RSE inclusive en faveur de l’actionnariat salarié, Arkolia a également mis en oeuvre une opération d’augmentation de capital réservée aux salariés via un Fond Commun de Placement d’Entreprise, souhaitant ainsi associer de façon étroite les collaborateurs de la société à son développement. Ainsi la société affiche fin 2022 un bilan très solide avec un taux d’endettement en baisse ce qui lui offre de nouvelles marges de manoeuvre. Elle est en position à la fois d’accélérer sa stratégie de transformation et d’offrir un partage de la valeur entre ses parties prenantes internes et externes. Katia Sigaud, directrice générale d’Arkolia Energies, déclare : « Nous avons clôturé 2022 en réalisant une nouvelle année de records pour notre société. Nous sommes fiers d’avoir pu délivrer près de 500 projets solaires agricoles, d’en avoir développé plus de 600 tout en recrutant plus de 50 nouveaux collaborateurs. Nous nous réjouissons aussi de la perspective des réalisations à venir autour de clients industriels et aménageurs de renom. Nous avons multiplié nos capacités de production par plus de 3 en 5 ans. Notre portefeuille de projets sécurisés s’est lui aussi fortement accru en 2022, en lien direct avec les axes stratégiques présentés en 2021 : le développement actif des filières Grands Projets et Grands Comptes, notre stratégie de régionalisation au service des territoires, notre approche ‘marché’ de la fourniture de nos électrons verts. Plus que jamais, Arkolia démontre sa capacité à mettre en œuvre sa stratégie, conformément au plan annoncé, et se distingue par sa faculté à délivrer une croissance à la fois ambitieuse, profitable et durable. »

Une année 2023 lumineuse

Dans ce contexte et confiant dans sa capacité à assurer une stratégie multi-énergies, Arkolia prévoit une forte croissance en 2023 autour de trois piliers stratégiques.

o Une stratégie de croissance avec le déploiement de ses activités sur tout le territoire national et notamment la création d’une agence dans le Nord-Est de la France. Ainsi l’année 2023 devrait constater une croissance de l’ordre de 40% de son chiffre d’affaires avec près de 1.500 sites en exploitation pour une production en opération ou en construction se situant au-dessus des 600 GWh.

o Une stratégie d’innovation de ses business model avec l’accélération de notre transformation digitale ainsi que de nouveaux produits et services autour du biogaz, de la flexibilité et de la mobilité électrique, le tout dans le but de créer une expérience client engagée.

o Une stratégie d’innovation de son impact et de sa durabilité au service de la création de valeur à long terme en atténuant les risques, en renforçant la réputation de sa marque, pour attirer et retenir les talents et les investissements, augmenter ses revenus et réduire ses coûts.

Jean-Sébastien Bessière, président d’Arkolia Energies, déclare : « Automatisation, robotique et intelligence artificielle n’appartiennent déjà plus à la science-fiction. Leurs progrès constants et leurs nouvelles applications vont créer d’incroyables opportunités et des bonds en termes d’efficacité. La vision de la transition énergétique que nous portons depuis 15 ans autour de la démocratisation et la décentralisation de l’accès à notre énergie bas carbone prend tout son sens en intégrant ces nouveaux moyens pour renforcer et ancrer notre stratégie d’Energéticien multi-énergies. Notre futur siège social livré fin 2023 de 3.000m², dont 1.000m² d’espaces communs dédiés à l’innovation et à l’incubation, est la parfaite illustration de nos savoirs-faires en intégrant production solaire, stockage, station de recharges ultra-rapides et autoconsommation collective. Gérer automatiquement les arbitrages au meilleur moment, en fonction des conditions de production, de consommation, de marché et de réseau permettront à tous les utilisateurs de la zone d’activité de PIOM de bénéficier des meilleurs services et tarif d’énergie. Plus que jamais, Arkolia démontre sa capacité à mettre en œuvre une stratégie innovante et performante au service de ses clients. »