Le solaire fait son entrÃ©e dans le patrimoine Ã©nergÃ©tique de lâ€™armÃ©e britannique

L’armée britannique a ouvert son premier parc solaire à la Defense Training School of Transport de Leconfield. L’écologisation gagne la British Army ! Pour le zéro émission nette de carbone, la route est encore longue. Mais le solaire est un bon début…

Daniel Morris, analyste principal chez GlobalData Aerospace, Defence and Security, une société de données et d’analyse de premier plan, offre son point de vue : « Le ministère de la Défense britannique a fait avancer un certain nombre de programmes depuis que le gouvernement a annoncé l’objectif d’atteindre zéro émission nette en 2019. Ces efforts incluent le projet Prometheus, qui vise à lancer des fermes solaires sur un certain nombre de sites du ministère de la Défense. Cependant, le ministère de la Défense aura du mal à compenser dans une large mesure sa production de carbone, car les technologies en place sont tout simplement loin d’être prêtes à être remplacée. Les opérations continueront de dépendre fortement des combustibles fossiles pour l’énergie, en particulier dans l’aviation, où les capacités l’emporteront sur le désir de passer au vert. Les sous-marins de la Royal Navy sont à propulsion nucléaire, et la flotte de surface est dépendante des combustibles fossiles et le sera au moins pour le prochain demi-siècle. Les efforts visant à utiliser des carburants durables nécessiteraient une collaboration internationale, car ces approvisionnements doivent être interopérables avec les alliés. Le Royaume-Uni pourrait faire pression sur d’autres pays, mais, de manière réaliste, cela nécessitera une collaboration au niveau de l’OTAN. L’investissement de 200 millions de livres sterling dans les fermes solaires au cours des dix prochaines années est louable, mais le ministère de la Défense devra investir davantage dans les technologies émergentes s’il veut soutenir l’objectif net zéro carbone du Royaume-Uni. Cependant, se concentrer sur les installations solaires au sol et le domaine bâti est un domaine d’opportunité immédiate claire étant donné que le ministère de la Défense est l’un des plus grands propriétaires fonciers du Royaume-Uni. » Dont acte !