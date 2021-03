BISOL Goup lance les modules BISOL Duplex 1/2 cellules hautes-puissances

BISOL Group en tant que l’un des rares véritables fabricants solaires européens vient de lancer les nouveaux modules PV BISOL Duplex haute puissance d’une puissance maximale de 380 Wc (120 cellules) et 455 Wc (144 cellules). La production se développant à grande vitesse, BISOL a réussi à mettre en œuvre toutes les normes de qualité importantes et les méthodes «lean». Avec la tendance à augmenter la taille du module PV, il est extrêmement important d’assurer une découpe non destructive des cellules pour moins de microfissures et de perte de puissance, c’est pourquoi nous avons remplacé presque toutes les machines par de nouveaux robots automatiques à la pointe de la technologie et avons entièrement automatisé le processus de production des modules.

La mise en œuvre des ½ cellules aux dimensions les plus actuelles (166 x 166 mm) et de la technologie multi busbar à 9 busbar avancés permet d’obtenir un BISOL Duplex encore plus puissant et efficace en termes de conversion.

La gamme BISOL Duplex comprend :

une version 120 cellules (360−380 Wc ,5 classes de puissance),

une version 144 cellules (435−455 Wc, 5 classes de puissance).

Les modules BISOL Duplex sont disponibles en 2 séries:

BISOL Premium avec 25 ans de garantie de puissance de sortie de 85% et BISOL Supreme ™, la seule série au monde à proposer 25 ans de garantie de puissance de sortie à 100%.

Encadré

Le saviez-vous?

Un module PV spécial, qui flashera à 605 Wc, remodelant la technologie PV, sera bientôt disponible dans la gamme BISOL.