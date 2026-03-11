Candela et Canopy Power s’associent pour la recharge solaire flottante pour les navires Ã©lectriques en Asie-Pacifique

Les stations de recharge flottantes de Canopy Power, alimentÃ©es par la technologie solaire flottante brevetÃ©e d’Ocean Sun, rechargeront les ferries hydroptÃ¨res Ã©lectriques de Candela dÃ©ployÃ©s dans des lieux reculÃ©s, libÃ©rant ainsi les Ã®les de la dÃ©pendance aux gÃ©nÃ©rateurs diesel.Navigation solaire dans les lagons, mode dâ€™emploiÂ !

Candela, leader mondial des navires hydroptÃ¨res Ã©lectriques, et Canopy Power, pionniÃ¨re des microrÃ©seaux renouvelables et du solaire flottant, ont signÃ© un protocole d’accord (MoU) visant Ã rÃ©volutionner la mobilitÃ© de l’eau dans la rÃ©gion Asie-Pacifique (APAC). Le partenariat vise Ã offrir un Ã©cosystÃ¨me de transport sans fossiles pour les stations balnÃ©aires insulaires et les communautÃ©s cÃ´tiÃ¨res. En combinant le ferry Ã©lectrique P-12 longue portÃ©e de Candela avec la solution micro-rÃ©seau de Canopy Power avec des technologies solaires flottantes et de stockage par batterie, les deux entreprises proposent une solution qui brise la dÃ©pendance de l’industrie hÃ´teliÃ¨re aux combustibles fossiles importÃ©s.

Une solution Â« soleil-mer Â» pour le tourisme insulaire

Pour de nombreuses destinations insulaires de la rÃ©gion Asie Pacifique, la dÃ©pendance aux gÃ©nÃ©rateurs diesel et aux ferries conventionnels fait grimper les coÃ»ts opÃ©rationnels et les Ã©missions de carbone. Cette nouvelle collaboration rÃ©pond Ã ces deux dÃ©fis en reliant directement la production d’Ã©nergie Ã la consommation. Dans le cadre de ce partenariat, Canopy Power concevra des micro-rÃ©seaux basÃ©s sur la technologie solaire flottante d’Ocean Sun, qui capte l’Ã©nergie solaire Ã la surface de l’eau, puis utilisÃ©e pour recharger rapidement les navires P-12 de Candela. Le P-12, qui Â« vole Â» au-dessus des vagues sur des hydroptÃ¨res guidÃ©s par ordinateur, consomme 80 % d’Ã©nergie en moins que les coques traditionnelles, ce qui en fait le premier ferry Ã©lectrique capable d’atteindre de longues portÃ©es opÃ©rationnelles Ã grande vitesse.

GÃ©nÃ©rer un retour sur investissement grÃ¢ce Ã la durabilitÃ©

La collaboration repose sur la vision commune selon laquelle la durabilitÃ© stimule la rentabilitÃ©. Les entreprises souhaitent dÃ©montrer que le passage Ã l’hydrofoil Ã©lectrique, alimentÃ© par des Ã©nergies renouvelables sur site, rÃ©duit significativement les dÃ©penses opÃ©rationnelles (OPEX) par rapport aux alternatives diesel. Â« La dÃ©pendance aux combustibles fossiles est le principal vecteur de coÃ»ts pour les exploitants d’Ã®les Ã©loignÃ©es Â», a dÃ©clarÃ© BjÃ¶rn Antonsson, PDG rÃ©gional pour APAC chez Candela. Â« En nous associant Ã Canopy Power, nous pouvons offrir un Ã©cosystÃ¨me complet. Nous ne vendons pas seulement un bateau ; Nous offrons un moyen de transformer la lumiÃ¨re du soleil en un transport rapide silencieux et luxueux qui s’autofinance grÃ¢ce Ã l’Ã©conomie de carburant. Â»

Engagement dans l’industrie

Les entreprises travailleront ensemble pour engager les parties prenantes, les dÃ©cideurs politiques et les propriÃ©taires de stations balnÃ©aires Ã travers la rÃ©gion. L’objectif est de mettre en avant des cas d’utilisation oÃ¹ la combinaison de technologies crÃ©e une expÃ©rience client premium â€” Ã©liminant le bruit, les vibrations et l’odeur des moteurs diesel â€” tout en rÃ©duisant les Ã©missions de carbone et en protÃ©geant les environnements marins fragiles qui attirent les visiteurs Ã l’origine. Â« La combinaison de la solution de station de recharge solaire flottante avec les navires Ã©lectriques ultra-efficaces de Candela est un vÃ©ritable changement de paradigme pour la rÃ©gion Â», confie Mahasti Motazedi, directeur stratÃ©gique chez Canopy Power. Â« Pour la premiÃ¨re fois, nous permettons aux stations balnÃ©aires d’adopter une solution durable et propre, Ã©liminant ainsi la dÃ©pendance au diesel. Â»