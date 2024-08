Les solutions de fixations solaires polyvalentes de Renusol, adaptÃ©es Ã  chaque type de toit

Renusol offre des solutions de fixations solaires innovantes, adaptées à chaque type de toit : les toitures-plates, les toitures métalliques, les toitures en pente, les systèmes intégrés dans le toit et les installations en plein champs. Inventaire !

Toitures plates : système FS Pro pour toitures plates

Présentation du système FS Pro pour toitures plates, conçu pour être simple et durable. Cette solution de montage évoluée convient idéalement pour les toitures plates, elle garantit une installation rapide et une stabilité optimale. Le FS Pro ne requiert que peu de lestage et offre une résistance élevée au vent, ce qui en fait une solution idéale pour les toitures plates des bâtiments commerciaux, tertiaires et résidentiels. Par ailleurs, sa conception aérodynamique minimise la descente de charge sur le toit : c’est une solution fiable et efficace pour vos projets solaires.

Toitures métalliques :MS+ de Renusol

Le système MS+ de Renusol est la solution de référence. Conçu spécifiquement pour les toitures métalliques en Bac acier trapézoïdal et tôle ondulée, ce système garantit une installation sûre et durable. Son design innovant inclut désormais un nouveau connecteur de rail pour la pose en portrait des rails MetaSole+. Ce nouveau produit, dénommé « connecteur de rail MS+P » (référence 400566), permet de raccorder des rails de grande longueur MetaSole+ P, disponibles en 3,6 mètres (R400405) et en 4,2 mètres (R400406). Nous avons conçu cette alternative simple, mais efficace, pour répondre à la demande de nos clients pour une solution de raccordement de rail sur site permettant de gérer les obstructions du toit. Avec le système MS+, vous pouvez installer en toute confiance des panneaux solaires sur toutes les toitures métalliques, avec la garantie de performances dans la durée.

Toitures en pente : Renusol VS+ fixation universelle

Le système VS+ fixation universelle de Renusol convient idéalement aux toitures en pente. Que votre toit soit recouvert de tuiles, d’ardoises, de fibrociment ou d’un autre matériau, le VS+ est une solution polyvalente et sûre. Grâce à sa conception universelle, ce système peut s’installer sur différents types de toiture, offrant un système de montage fiable résistant à l’épreuve du temps. Appréciez les avantages d’une intégration harmonieuse dans votre toiture en pente et optimisez votre production d’énergie solaire

Intégration dans le toit : Renusol ISSE Intégration dans le toit

Pour ceux qui recherchent une solution solaire esthétique, le système Renusol ISSE Intégration dans le toit est la solution de prédilection. Ce système de montage dans la toiture intègre harmonieusement les panneaux solaires, sans faire de compromis sur l’attrait visuel de votre maison. Il convient idéalement aux constructions neuves ou aux rénovations : son design moderne et élégant s’associe à des performances solaires élevées.

Solution en plein champ : Renusol CS+ installation en plein champ

Enfin, le système Renusol CS+ installation en plein champ offre une flexibilité inégalée. Idéal pour les centrales de panneaux photovoltaïques au sol, ce système ne requiert aucune pénétration du sol, ce qui en fait une solution idéale pour les installations provisoires ou permanentes sur différents terrains. Le CS+ inclut désormais de nouveaux rails de rallongeaux caractéristiques améliorées, augmentant encore la stabilité et la facilité de l’installation. Cette solution offre la garantie d’un montage sûr et prêt à générer une énergie propre. La dernière mise à jour de produit inclut le nouveau rail de rallonge, conçu pour prendre en charge des tailles de modules de plus en plus grandes, jusqu’à 1 152 mm. Dénommé « rail d’élongation XL pour Renusol ConSole+ (CS+) », ce produit porte la référence R460196 et remplace la référence R460001.