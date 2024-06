DMEGC Solar remporte le prix Top Performer du Kiwa PVEL 2024 PV Module Reliability Scorecard

DMEGC Solar a de nouveau été honoré par le Top Performer dans la dixième édition annuelle du PV Module Reliability Scorecard de Kiwa PVEL, marquant la quatrième année consécutive à recevoir cette reconnaissance prestigieuse. Cela réaffirme sa place dans l’industrie de la fabrication de modules photovoltaïques.

Kiwa PVEL, en tant que laboratoire faisant autorité pour les tests de fiabilité et de performance des modules photovoltaïques, est largement reconnu dans l’industrie pour ses normes de test rigoureuses et ses résultats d’évaluation impartiaux. L’évaluation a porté sur de nombreux indicateurs, notamment les cycles thermiques, la chaleur humide, les contraintes mécaniques et la dégradation induite par le potentiel. DMEGC Solar a démontré d’excellentes performances dans les différents tests grâce à son développement technologique, de sa fabrication, de sa gestion de la qualité et de son service, ce qui lui a valu la distinction de « Top Performer ».

DMEGC Solar a su saisir les opportunités offertes par le développement de l’industrie, en investissant des ressources substantielles dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Elle a obtenu plusieurs certifications importantes, notamment le test de stress étendu TÜV Rheinland IEC 63209, la certification d’usine zéro carbone, PFAS-FREE, EPD Italie, PEP France, et d’autres. Elle est également devenue l’un des premiers fabricants de modules photovoltaïques au monde à recevoir une certification de faible émission de carbone.

Grâce à sa forte capacité de service et à l’influence de sa marque, DMEGC Solar a été reconnue comme « Top PV Module Brand » par EUPD Research pendant sept années consécutives, sélectionnée comme fabricant de modules de niveau 1 par BNEF pendant cinq années consécutives, et a obtenu une note de premier plan dans l’industrie photovoltaïque pour les notations CDP et MSCI ESG. À l’avenir, DMEGC Solar continuera à respecter la philosophie du développement axé sur l’innovation, en optimisant constamment les produits et en améliorant la qualité des services, afin de répondre aux divers besoins des clients internationaux et de promouvoir le développement durable et sain de l’industrie photovoltaïque.