DMEGC Solar remporte le prix du meilleur praticien de la neutralitÃ© carbone

L’usine Sihong de DMEGC Solar a récemment reçu le prix TÜV SÜD du “Best Carbon Neutral Practitioner Award” et le “Best Popularity Award for Carbon Neutrality” pour ses performances exceptionnelles en matière de pratiques de neutralité carbone. Ce prix souligne une fois de plus la position de DMEGC Solar comme acteur majeur dans le domaine du développement durable et constitue une haute reconnaissance de ses efforts pour promouvoir la transition vers l’énergie verte.

L’usine Sihong de DMEGC Solar est spécialisée dans la recherche, le développement et la production de modules photovoltaïques, intégrant la conservation de l’énergie et la réduction des émissions dans tous les aspects de ses activités. L’usine a concentré ses ressources sur l’optimisation des processus de production, l’amélioration de l’efficacité énergétique, l’utilisation d’énergie propre et le recyclage, réduisant ainsi efficacement les émissions de carbone pendant la production. En ce qui concerne l’utilisation de l’énergie verte, elle a vigoureusement encouragé l’installation de systèmes photovoltaïques et a activement utilisé des ressources d’électricité verte, atteignant une consommation d’énergie verte de 100 % pour la production de modules. Actuellement, la capacité photovoltaïque installée dans les bases de production de DMEGC Solar atteint 51,46 MW, avec une consommation d’électricité autoproduite de 22,28 millions de kilowattheures, ce qui équivaut à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 15 211 tonnes, soit l’équivalent de la plantation de 1,22 million d’arbres ou de 1800 fois le tour de la terre en voiture.

100 % de l’électricité de l’usine Sihong provient de sources renouvelables

En octobre dernier, l’usine Sihong de DMEGC Solar a reçu de TÜV SÜD la première certification mondiale d’usine zéro carbone dans l’industrie photovoltaïque. Cette certification indique que l’usine a compensé 99 % de ses gaz à effet de serre et que 100 % de son électricité provient de sources renouvelables, ce qui lui permet de répondre à la norme de l’usine zéro carbone de type I quatre étoiles et d’ouvrir la voie dans l’industrie photovoltaïque. DMEGC Solar est réputée pour ses modules photovoltaïques basés sur des scénarios et pour leur excellente fiabilité. Le fait d’être l’un des rares à réussir les tests de stress prolongés IEC TS 63209-1:2021 témoigne de la fiabilité des modules, tandis que la certification d’absence de PFAS prouve leur sécurité supérieure. Les avantages concurrentiels de DMEGC Solar sur le marché mondial se reflètent également dans ses usines certifiées SA8000, sa chaîne d’approvisionnement transparente, son excellente performance ESG, sa situation financière saine et son équipe de localisation mature.