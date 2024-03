Enercoop : Lancement d’une proposition locale innovante et solidaire de fourniture d’électricité renouvelable en pays catalan

Cinq coopératives d’énergie renouvelable annoncent le lancement de “l’Électricité du Pays Catalan par Enercoop”. CatEnR, Conflent Energie, Enercoop Languedoc-Roussillon et la Ferme d’Escoums proposent aux habitants, entreprises et collectivités du Pays Catalan de faire un double geste : souscrire à un contrat de fourniture électricité renouvelable qui générera des actions de sensibilisation aux énergies renouvelables sur le territoire et des dons pour lutter contre la précarité énergétique via le programme occitan du fonds de dotation Énergie Solidaire.

Cette proposition d’électricité unique en son genre, sera ouverte pour un nombre limité de contrats (444) dont la consommation totale égalera la production de 22 installations d’énergie renouvelable sur le territoire, soit 989 MWh par an, l’équivalent de la consommation de 444 foyers (consommation approximative d’un foyer hors eau chaude & chauffage électrique).

Une proposition d’électricité renouvelable unique et solidaire

Ces installations photovoltaïques sont sorties de terre grâce à des collectifs de citoyens – CatEnR, Conflent Énergie, la ferme d’Escoums – qui se sont mobilisés pour développer des centrales solaires près de chez eux. La spécificité de cette proposition et son innovation sociale résident dans le fait que chaque souscription engendrera un soutien financier d’un montant de 40 euros en faveur de la lutte contre la précarité énergétique via le programme occitan du fonds de dotation Énergie Solidaire (pour 50 %) et d’actions de sensibilisation sur la production d’une électricité renouvelable et locale, menées par Enercoop Languedoc-Roussillon et ses partenaires (pour 50 %). Au total, jusqu’à 17 760 euros de dons pourront être générés via cette proposition d’électricité locale, qui en fait un outil de solidarité et de promotion des énergies renouvelables dans les Pyrénées Orientales.

Une innovation “circuit-court” entre producteur et consommateur

Cette innovation sera accessible directement via le site de souscription du fournisseur d’électricité Enercoop, au même prix que son offre “classique”. Un geste simple qui permet de créer un rapprochement entre des consommateurs et des producteurs d’énergie renouvelable sur un territoire géographique donné. Et pas de frais supplémentaires pour la personne qui choisit de soutenir cette initiative via un contrat de fourniture d’électricité Enercoop. Bertrand Rodriguez, directeur Général de CatEnR précise : “Le Pays Catalan, terre de soleil et de vent, est aussi une terre d’innovation. Le lancement de l’expérimentation d’une proposition locale de fourniture d’électricité en est une nouvelle fois la preuve.”

Des projets à haute valeur sociale ajoutée

Les sites de production associés à cette innovation, accordent une importance particulière aux habitants, habitantes et acteurs, actrices du territoire : la toiture solaire du Centre d’accueil de Mosset, celle de la ferme de Nyer ou ceux des appartements communaux de Latour de Carol, sont des projets à haute valeur sociale ajoutée.

Encadré

Les acteurs impliqués dans cette proposition

CatEnR

CatEnR est une coopérative de production née à Perpignan en 2014. Elle fut l’une des premières lauréates de l’appel à projet dédié aux énergies renouvelables de la Région Occitanie. Au 1er janvier 2024 cette coopérative dispose de 26 centrales en exploitation et 5 sont ouvertes à la participation financière des citoyens et citoyennes (Prats de Sournia, Saint-André, Llupia, Pia, Opoul-Périllos).

Conflent Energie

Dans le cadre du développement des activités de la coopérative, soutenue par la Région Occitanie et le programme Leader du Groupe d’Action Local Terres Romanes en Pays Catalan (porté par le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes), ce collectif propose tout à la fois une mission d’accompagnement à la transition énergétique aux communes du territoire Conflent Canigó et l’investissement dans des moyens de production. Cinq projets sont aujourd’hui en exploitation à Los Masos, Taurinya, Eyne, La Coûme et Prades.

Enercoop Languedoc-Roussillon

Créée en 2012, Enercoop Languedoc-Roussillon est une coopérative d’électricité renouvelable qui agit pour la transition énergétique citoyenne sur le territoire. Elle fait partie du réseau des 11 coopératives Enercoop. Avec le soutien de ses 3 162 sociétaires au 1er janvier 2024, elle (co)développe ses propres moyens de production, est organisme de formation et bureau d’études solaire. Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) et engagée dans ses statuts comme Société à Mission, elle s’inscrit pleinement dans le mouvement de l’Économie Sociale et Solidaire.

Énergie Solidaire Occitanie

Le fonds de dotation Énergie Solidaire, en partenariat avec la Région Occitanie et l’association Les Amis d’Enercoop ont lancé en 2022 le programme “Énergie Solidaire Occitanie”. L’objectif ? Soutenir les associations qui agissent auprès des citoyens occitans souffrant de précarité énergétique dans leur logement. Ainsi, en 2023, 4 associations occitanes ont obtenu chacune 25 000 euros pour le financement de leurs actions : Habiter en terre catalane (Perpignan), Emmaüs (Rodez), Écocentre Pierre et Terre (Riscle), Association Gefosat (Montpellier). Le prochain appel à projet d’Énergie Solidaire Occitanie sera lancé en juin 2024.

La Ferme d’Escoums

La Ferme d’Escoums à Nyer a tenu le pari de coupler projet agricole et projet solaire. Avec une production de 500 MWh par an, l’équivalent de la consommation de 72 foyers français, le projet a réuni quasiment 900 000 euros citoyens et continue de soulever des fonds pour assurer la fluidité des fonds propres de la coopérative. Au total et depuis 2016 le projet a permis de verser des intérêts aux coopérateurs et coopératrices. Au total, c’est plus de 142 000 euros qui ont été reversés. Un projet solidaire à différents niveaux.