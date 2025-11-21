DMEGC SOLAR obtient la certification TÃœV SÃœD pour ses nouveaux modules photovoltaÃ¯ques ultra-haute efficacitÃ©

DMEGC SOLAR, fabricant de modules photovoltaÃ¯ques classÃ© Tier 1, a obtenu les derniÃ¨res certifications IEC 61215 & IEC 61730 dÃ©livrÃ©es par lâ€™organisme de certification TÃœV SÃœD. Cette homologation concerne les nouveaux modules Ã trÃ¨s haute puissance, intÃ©grant les technologies les plus rÃ©centes.

Parmi les produits certifiÃ©s figure la sÃ©rie innovante Infinity G12RT-B66, caractÃ©risÃ©e par un format optimal de 2382 mm x 1134 mm. TrÃ¨s prisÃ©e pour les centrales au sol, elle est Ã©galement adaptÃ©e aux projets en toiture.

Une puissance de 655 W

DMEGC SOLAR devient le premier acteur du secteur Ã intÃ©grer la technologie CJ (Cemented Joint) dans la conception de ses modules. Cette technologie repose sur l’utilisation dâ€™un mastic butyle comme matÃ©riau d’encapsulation entre les cellules et le cadre, amÃ©liorant considÃ©rablement la puissance et la fiabilitÃ© des modules. Â Selon les certificats Ã©mis par TÃœV SÃœD, le module G12RT-B66 atteint une puissance maximale impressionnante de 655W. En octobre, il figurait Ã la 5Ã¨me place du classement TaiyangNews des meilleurs modules, avec une puissance en production de 635W, juste derriÃ¨re les modules BC et HJT, pourtant plus onÃ©reux. En termes de coÃ»ts BOS et LCOE, ce module reprÃ©sente aujourdâ€™hui une solution particuliÃ¨rement compÃ©titive pour les dÃ©veloppeurs et exploitants de projets. DMEGC SOLAR prÃ©voit une production de masse Ã 650W dÃ¨s le premier trimestre 2026, consolidant ainsi ses performances dÃ©jÃ reconnues en matiÃ¨re de gÃ©nÃ©ration dâ€™Ã©nergie et de fiabilitÃ©.

La technologie Cemented Joint compatible avec les derniÃ¨res technologies en date

Il convient Ã©galement de souligner que la technologie Cemented Joint est entiÃ¨rement compatible avec les technologies les plus en vogue comme le Back Contact (BC), le multi-cutting ou encore le full-screen. Les Ã©quipes R&D et Produit de DMEGC travaillent activement Ã lâ€™intÃ©gration de plusieurs technologies avancÃ©es de cellules et modules, dont certaines seront prochainement mises en application, ouvrant la voie Ã des puissances encore plus Ã©levÃ©es.

DMEGC SOLAR dans le Top 5 mondial

Outre la certification TÃœV SÃœD, les modules CJ ont passÃ© avec succÃ¨s des tests internes poussÃ©s tels que le DH2000, affichant des rÃ©sultats supÃ©rieurs aux modules traditionnels, validant une nouvelle fois la fiabilitÃ© de cette technologie.

DMEGC SOLAR fait partie des rares fabricants de modules reconnus simultanÃ©ment Tier 1 par BNEF, S&P et SMM. Sa sÃ©rie Infinity est mondialement saluÃ©e pour la diversitÃ© de ses gammes, son efficacitÃ© Ã©levÃ©e, sa fiabilitÃ©, son design soignÃ© ainsi que ses certifications exigeantes en matiÃ¨re de bilan carbone et critÃ¨res ESG. Le cabinet dâ€™analyse Ã©nergÃ©tique Wood Mackenzie a rÃ©cemment classÃ© DMEGC SOLAR Ã la 5Ã¨me place mondiale des fabricants de modules solaires pour 2025.