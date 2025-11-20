1Ã¨re pÃ©riode de lâ€™appel dâ€™offres Â« Petit PV BÃ¢timent Â» : un tout petit cru

Dans le cadre de lâ€™appel dâ€™offres Â« Petit PV BÃ¢timent Â», la Direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã©nergie et du climat a dÃ©signÃ© 157 dossiers laurÃ©ats, une liste conforme Ã la proposition de la Commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie. Ã€ la suite de cette dÃ©signation, la CRE publie la dÃ©libÃ©ration relative Ã son instruction de la 1Ã¨re pÃ©riode de lâ€™appel dâ€™offres Â« Petit PV BÃ¢timent Â» qui sâ€™est clÃ´turÃ©e le 2 octobre 2025, ainsi que le rapport de synthÃ¨se associÃ©.

La CRE a proposÃ© de retenir 157 dossiers pour une puissance totale de 43,54 MWc (puissance appelÃ©e de 192 MWc) et un prix moyen pondÃ©rÃ© de 88,73 â‚¬/MWh. Lâ€™appel dâ€™offres est sous-souscrit, ce qui sâ€™explique probablement par le passage du dispositif de guichet ouvert Ã celui dâ€™appel dâ€™offres pour ce segment de puissance, qui a conduit Ã une trÃ¨s forte demande de contrats de soutien dans le cadre du guichet ouvert avant son extinction le 22 septembre 2025.

Ã€ lâ€™issue de cette pÃ©riode, la CRE Ã©met plusieurs recommandations visant notamment Ã confidentialiser le prix plafond de lâ€™appel dâ€™offres et Ã donner rapidement de la visibilitÃ© Ã la filiÃ¨re sur le calendrier de lâ€™appel dâ€™offres et les volumes appelÃ©s en 2026. Par ailleurs, cette premiÃ¨re pÃ©riode dÃ©montre la compÃ©titivitÃ© des projets en autoconsommation, en particulier individuelle : la CRE rÃ©itÃ¨re sa recommandation de gÃ©nÃ©raliser aux autres appels dâ€™offres portant sur des technologies renouvelables terrestres la possibilitÃ© dâ€™autoconsommer une partie de lâ€™Ã©nergie produite sans limitation, avec un tarif de soutien versÃ© uniquement sur la part injectÃ©e.

Enfin, compte tenu du nombre important de dossiers non conformes, la CRE organisera un webinaire Ã destination des futurs candidats Ã lâ€™appel dâ€™offres, afin de revenir sur les principaux cas de non-conformitÃ© rencontrÃ©s.

www.cre.fr/documents/deliberations/instruction-des-dossiers-de-candidature-a-la-1ere-periode-de-lao-portant-sur-la-realisation-et-lexploitation-dinstallations-de-production-delectricite-a-partir-de-lenergie-solaire-centrales-sur-batiments-ou-ombrieres-de-puissance-superieure-a-100-kwc-et-inferieure-a-500-kwc.html