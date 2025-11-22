Chaleur solaire/Camp militaire de Canjuers : biomasse et solaire thermique pour mettre les fossiles hors dâ€™Ã©tat de nuire

La premiÃ¨re phase des travaux dâ€™amÃ©lioration de la performance Ã©nergÃ©tique du camp militaire de Canjuers (83), plus grand camp militaire dâ€™Europe, a dÃ©butÃ© cet automne 2025. Ces travaux dâ€™ampleur permettront Ã terme de rÃ©duire la consommation dâ€™Ã©nergie du camp de 43% et ses Ã©missions de gaz Ã effet de serre de 90%. Le solaire thermique comme arme fataleÂ !

Les travaux dâ€™efficacitÃ© du camp de Canjuers viennent par la construction de la chaufferie principale. Il s’agira d’une chaufferie biomasse alimentÃ©e par du bois Ã©nergie issu des parcelles forestiÃ¨res du camp. Ce bois sera fourni par les services de l’Office national des forÃªts, partenaire du ministÃ¨re.

100% dâ€™eau chaude sanitaire solaire en Ã©tÃ©

ParallÃ¨lement, un champ solaire de 3 250 mÂ², lâ€™Ã©quivalent de 2,2 MW de puissance, sera installÃ© pour couvrir 100 % des besoins en eau chaude sanitaire durant l’Ã©tÃ©. L’Ã©nergie ainsi stockÃ©e optimisera le fonctionnement du rÃ©seau de chaleur du camp, qui fera d’ailleurs l’objet d’une modernisation complÃ¨te. ConformÃ©ment aux objectifs de lâ€™Ã‰tat, lâ€™ensemble des chaudiÃ¨res au fuel seront dÃ©mantelÃ©es au profit dâ€™Ã©nergies renouvelables. Le camp sera raccordÃ© au rÃ©seau de chaleur via deux extensions de 1,5 km chacune ou par le biais de l’installation de pompes Ã chaleur.Â Enfin, les bÃ¢timents Ã©nergivores bÃ©nÃ©ficieront d’une isolation partielle, rÃ©duisant les consommations dâ€™Ã©nergie et amÃ©liorant le confort des occupants. Un systÃ¨me de pilotage cyber-rÃ©silient permettra de piloter en temps rÃ©el les installations techniques et dâ€™optimiser la performance Ã©nergÃ©tique du site.

Â«Â Eradication du fuel dâ€™ici 2031Â Â»

GrÃ¢ce au contrat de performance Ã©nergÃ©tique signÃ© avec Dalkia le 13 mai 2024, la consommation Ã©nergÃ©tique du camp diminuera ainsi de plus de 40 %. Les travaux, prÃ©vus jusqu’en 2027, permettront une Ã©conomie d’environ deux millions d’euros sur la facture Ã©nergÃ©tique. Le projet, conduit par le Centre rÃ©fÃ©rent performance Ã©nergÃ©tique du Service dâ€™infrastructure de la dÃ©fense (SID) avec lâ€™appui de son unitÃ© de soutien situÃ©e Ã Draguignan (83), sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique de dÃ©fense. Celle-ci vise Ã consommer moins et mieux, mais aussi Ã assurer la rÃ©silience des sites tout en garantissant un certain confort aux usagers.Â Â«Â Ce projet dâ€™envergure sâ€™inscrit pleinement dans la dÃ©marche vertueuse de dÃ©carbonation dans laquelle sâ€™est engagÃ© de faÃ§on volontariste le ministÃ¨re des ArmÃ©es avec notamment la signature en juin dernier de la stratÃ©gie ministÃ©rielle de transition Ã©nergÃ©tique 2025-2030, qui prÃ©voit en particulier lâ€™Ã©radication du fuel dâ€™ici 2031 Â» prÃ©cise l’ingÃ©nieur gÃ©nÃ©ral de 2e classe FrÃ©dÃ©ric Guivarcâ€™h, directeur du SID Sud-Est.

EncadrÃ©

Chiffres clÃ©s