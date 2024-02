CAPEB/CONSUEL : un partenariat pour favoriser le dÃ©veloppement en toute sÃ©curitÃ© des nouveaux usages Ã©lectriques

La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) viennent de conclure un partenariat avec le Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (CONSUEL), organisme de la filière électrique reconnu d’utilité publique depuis 2004. De quoi mieux appréhender les problématiques autour du photovoltaïque, de la mobilité électrique et de la digitalisation de la gestion technique des bâtiments.

L’accord entre la CAPED et le CONSUEL vise à accompagner les entreprises artisanales d’électricité dans le cadre des enjeux de la transition énergétique. Il s’attache à favoriser le respect des prescriptions de sécurité relatives aux installations électriques des bâtiments neufs et existants ainsi que le développement des nouveaux usages (photovoltaïque, bornes de recharge de véhicules électriques, réseaux numériques) dans le secteur résidentiel.

« Répondre aux nouveaux défis posés par les enjeux de transition énergétique est essentiel »

Cet accord entre la CAPED et le CONSUEL entend renforcer les échanges entre les représentants des deux organisations, tant au niveau national que local, afin d’informer l’ensemble des entreprises artisanales sur les services proposés par CONSUEL (accompagnement technique, formations, e-learning…) et contribuer ainsi à limiter les risques d’accidents électriques dans la construction. Les travaux qui seront menés visent également à contribuer au développement de projets améliorant la sécurité des installations électriques dans le cadre du Fonds d’Action pour la Sécurité Electrique (FASE). « Répondre aux nouveaux défis posés notamment par les évolutions réglementaires et les enjeux de transition énergétique est essentiel ; C’est bien tout l’objet de ce partenariat qui entend mettre en valeur la qualité professionnelle au sein de la filière électrique afin de limiter les risques d’accidents électriques dans l’acte de construire » déclare Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB.

« Pour une transition énergétique en toute sécurité »

En outre, des réflexions communes auront pour objectif de développer la performance numérique des logements, rendue nécessaire par l’évolution des modes de vie et le maintien à domicile. Afin d’accompagner notamment les jeunes chefs d’entreprises artisanales, le partenariat envisage par ailleurs de créer des outils dédiés aux artisans électriciens nouvellement installés et leur permettre de bénéficier de services complémentaires adaptés mis à leur disposition par CONSUEL et la CAPEB. Et Emmanuel Gravier, Président du CONSUEL de conclure : « Accompagner les installateurs électriciens pour une sécurité optimale des installations qu’ils réalisent au quotidien fait partie de la mission du CONSUEL. Ce partenariat leur permettra de mieux appréhender les développements des nouveaux usages de l’électricité pour une transition énergétique en toute sécurité. »